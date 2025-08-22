แผ่นดินไหว เขย่าเมียนมา ขนาด 5.4 ห่างแม่ฮ่องสอน 599 กม. ไม่มีรายงานกระทบไทย
เมื่อเวลา 11.56 น. วันที่ 22 สิงหาคม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า พบแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ลึก 10 กม. ที่บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 599 กิโลเมตร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบกับประเทศไทย
ขณะที่วานนี้ (21ส.ค.) ได้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.4 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 211 กม. และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร ประชาชนที่อยู่บนตึกสูงกทม. ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไปรับรู้แรงสั่นสะเทือนหลายพื้นที่ เช่น แถวบริเวณสีลม ปทุมวัน พญาไท ลุมพินี บางแค คลองเตย คลองตัน ห้วยขวาง สามเสนใน
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสะกายในเมียนมา ตามแนวระนาบแบบเหลื่อมขวาโดยมีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตร วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ผ่ากลางประเทศเมียนมา