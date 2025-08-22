ต่างประเทศ

คิมจองอึน ประดับยศ ทหารเกาหลีเหนือ ร่วมรบรัสเซีย ยกย่องมีจิตวิญญาณนักสู้ของวีรบุรุษ

คิมจองอึน ประดับยศ ทหารเกาหลีเหนือ ร่วมรบรัสเซีย ยกย่องมีจิตวิญญาณนักสู้ของวีรบุรุษ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม รอยเตอร์รายงานว่า คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ยกย่องทหารเกาหลีเหนือผู้กล้าหาญ ที่ร่วมรบเพื่อรัสเซียในสงครามต่อต้านยูเครน ในพิธีประดับยศทหารในปฏิบัติการต่างประเทศของกองทัพ ตามการรายงานของสำนักข่าวเคซีเอ็นเอ

คิมได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า กิจกรรมการรบของกองกำลังปฏิบัติการในต่างประเทศ พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของกองทัพวีรชน (เกาหลีเหนือ) อย่างไม่เสียดาย

ทั้งยังกล่าวด้วยว่า “การปลดปล่อยเคิร์สก์ พิสูจน์ให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ของวีรบุรุษ”

KCNA via REUTERS

KCNA กล่าวว่า คิมได้วางดอกไม้ที่กำแพงอนุสรณ์สถานทหารที่เสียชีวิตในต่างประเทศ และมีการจัดคอนเสิร์ตสำหรับทหารที่เดินทางกลับจากรัสเซีย รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งมีสมาชิกครอบครัวผู้สูญเสียเข้าร่วมด้วย

การเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชนครั้งล่าสุด ต่อทหารเกาหลีเหนือที่ร่วมรบในรัสเซีย โอกาสนี้ คิมได้พบกับเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการต่างประเทศของกองทัพ และได้แสดงความไว้อาลัยต่อทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในยูเครน

ADVERTISMENT

สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้กล่าวเมื่อเดือนเมษายนว่า มีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตราว 600 นาย ขณะสู้รบเพื่อรัสเซียกับยูเครน จากกำลังพลทั้งหมด 15,000 นาย โดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของประเทศ

KCNA via REUTERS
KCNA via REUTERS
KCNA via REUTERS