คิมจองอึน ประดับยศ ทหารเกาหลีเหนือ ร่วมรบรัสเซีย ยกย่องมีจิตวิญญาณนักสู้ของวีรบุรุษ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม รอยเตอร์รายงานว่า คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ยกย่องทหารเกาหลีเหนือผู้กล้าหาญ ที่ร่วมรบเพื่อรัสเซียในสงครามต่อต้านยูเครน ในพิธีประดับยศทหารในปฏิบัติการต่างประเทศของกองทัพ ตามการรายงานของสำนักข่าวเคซีเอ็นเอ
คิมได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า กิจกรรมการรบของกองกำลังปฏิบัติการในต่างประเทศ พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของกองทัพวีรชน (เกาหลีเหนือ) อย่างไม่เสียดาย
ทั้งยังกล่าวด้วยว่า “การปลดปล่อยเคิร์สก์ พิสูจน์ให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ของวีรบุรุษ”
KCNA กล่าวว่า คิมได้วางดอกไม้ที่กำแพงอนุสรณ์สถานทหารที่เสียชีวิตในต่างประเทศ และมีการจัดคอนเสิร์ตสำหรับทหารที่เดินทางกลับจากรัสเซีย รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งมีสมาชิกครอบครัวผู้สูญเสียเข้าร่วมด้วย
การเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชนครั้งล่าสุด ต่อทหารเกาหลีเหนือที่ร่วมรบในรัสเซีย โอกาสนี้ คิมได้พบกับเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการต่างประเทศของกองทัพ และได้แสดงความไว้อาลัยต่อทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในยูเครน
สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้กล่าวเมื่อเดือนเมษายนว่า มีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตราว 600 นาย ขณะสู้รบเพื่อรัสเซียกับยูเครน จากกำลังพลทั้งหมด 15,000 นาย โดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของประเทศ