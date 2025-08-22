เขมรเปิดภาพพาคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ ‘บันเตียเมียนเจย’
เว็บไซต์ เฟรชนิวส์ รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม ทางการกัมพูชา ได้พาเจ้าหน้าที่ทูตต่างชาติ 42 คน และเจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ 20 คน เดินทางไปยังหมู่บ้านโชกเจย กับ หมู่บ้านเปรยจัน ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย เพื่อสังเกตกิจกรรมการบุกรุกดินแดนฝ่ายเดียวของไทย รวมถึงการวางลวดหนามและยางรถยนต์
โดยนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เป็นผู้นำคณะทูตที่ได้รับการรับรองจากกัมพูชา หน่วยงานของสหประชาชาติ และเอ็นจีโอ ลงพื้นที่ หลังการบรรยายสรุปของนายปรัก สุคน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงปัญหาทุ่นระเบิด ให้แก่นักการทูตต่างชาติและผู้แทนสหประชาชาติประจำกัมพูชาได้รับฟัง