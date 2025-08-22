จับได้แล้ว แฮกเกอร์ชาวจีน ขโมยเงินก้อนโต จองกุก BTS-นักธุรกิจ ประสานไทยช่วยคุมตัว

จับได้แล้ว แฮกเกอร์ชาวจีน ขโมยเงินจองกุก-นักธุรกิจดัง ก้อนโต ลอบหนีกบดานไทย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม โคเรียน ไทม์ส รายงานว่า ผู้ต้องหาชาวจีนคดีแฮกเกอร์ขโมยเงินกว่า 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ จากเหยื่อชาวเกาหลี รวมทั้งนักร้องดัง จองกุก วง BTS ถูกส่งตัวจากประเทศไทยไปยังเกาหลีใต้แล้ว
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยวัย 34 ปี ถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน เมื่อเวลา 05.05 น. ของวันนี้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยได้จัดตั้งเครือข่ายแฮกเกอร์ในต่างประเทศ และระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 ได้แทรกซึมเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทโทรคมนาคมในประเทศ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย
กลุ่มดังกล่าวใช้ข้อมูลที่ขโมยมาเปิดบัญชีโทรศัพท์มือถือในชื่อของเหยื่อ และเข้าถึงบัญชีการเงินและสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา ส่งผลให้ทรัพย์สินมูลค่า 3.8 หมื่นล้านวอน หรือ ราว 891 ล้านบาท ถูกยักยอกไป
มีรายงานว่า เหยื่อประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น จองกุก BTS, ประธานกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และผู้นำทางธุรกิจอีกหลายคน
กระทรวงยุติธรรมได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัย กับตำรวจนครบาลโซลและตำรวจสากล และยืนยันว่าเขาเดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนเมษายน กระทรวงจึงดำเนินการผ่านเครือข่ายยุติธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตำรวจสากล เพื่อยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งได้ควบคุมตัวเขาไว้ ก่อนจะส่งกลับเกาหลีใต้
“เราได้ขอหมายจับหลังจากสอบสวนผู้ต้องสงสัยและวิเคราะห์วัตถุที่ยึดมาได้ เนื่องจากคดีนี้ส่งผลกระทบทางสังคมอย่างมาก เราจะดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียด” หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจนครบาลโซล ระบุ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า หุ้นของจองกุก จำนวน 33,500 หุ้น มูลค่ากว่า 8.3 พันล้านวอน หรือประมาณ 192 ล้านบาท ถูกแอบโอนไปยังบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างเข้ารับราชการทหาร