สะพานจีนกำลังก่อสร้าง ในมณฑลชิงไห่ สายเคเบิลขาด ดับ 4 หาย 12

ดับ 4 หาย 12 เหตุ ‘สะพานกำลังสร้าง’ สายเคเบิลขาดในชิงไห่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม China Xinhua News รายงานว่า ที่มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานเหตุสะพานข้ามแม่น้ำเหลืองของทางรถไฟสายซื่อชวน-ชิงไห่ ช่วงชิงไห่ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง เกิดสายเคเบิลขาดตอนราว 03.00 น. ของวันศุกร์ (22 ส.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และผู้สูญหาย 12 ราย
รายงานระบุว่าสายเคเบิลที่ขาดกะทันหันส่งผลให้โครงเหล็กโค้งส่วนหลักของคานเหล็กยาว 108 เมตรพังถล่มลงสู่แม่น้ำด้านล่าง และขณะเกิดเหตุมีคนงานกำลังทำงานอยู่ราว 16 คน โดยปัจจุบันมีการค้นหาและกู้ภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมสอบสวนหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด
อนึ่ง สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายซื่อชวน-ชิงไห่ ก่อสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กโค้งแบบถัก และมีกำหนดเชื่อมต่อช่วงสะพานถึงกันภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
ขอบคุณข้อมูล: China Xinhua News