ฮุนเซน เดือดอีก หลัง มรภ.บ้านสมเด็จ ถอนปริญญา ลั่น ไม่ได้ภูมิใจเอกสารแค่แผ่นเดียว ทิ้งไปนานแล้ว

ฮุนเซน เดือดอีก หลัง มรภ.บ้านสมเด็จ ถอนปริญญา ลั่น ไม่ได้ภูมิใจเอกสารแผ่นเดียว ทิ้งไปนานแล้ว
จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพิกถอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จฯ ฮุนเซน ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เฟรชนิวส์ รายงานว่า สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้กล่าวว่า ประกาศนียบัตรที่สถาบันไทย (ทั้ง 3 แห่ง) มอบให้นั้น ถูกเขาทิ้งไปนานแล้ว เนื่องจากไม่ได้มีส่วนช่วยต่อความสำเร็จของเขาแต่อย่างใด
โดย สมเด็จฯ ฮุนเซน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
“ผมทิ้งมันไปนานแล้ว ไม่มีค่าอะไรให้เก็บรักษาไว้เลย
วันนี้ผมเห็นว่ามีสถาบันของไทยอีกแห่งหนึ่งประกาศเพิกถอนประกาศนียบัตรที่มอบให้ผมไปแล้ว ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า ผมทิ้งประกาศนียบัตรทั้งสามใบจากสถาบันของไทยที่เคยมอบให้ผมเมื่อนานมาแล้ว ประกาศนียบัตรเหล่านั้นไม่มีค่าสำหรับผมเลย และไม่คุ้มค่าที่จะเก็บรักษาไว้เลย
ประกาศนียบัตรฉบับแรกได้รับในปี พ.ศ. 2544 ฉบับที่สองในปี พ.ศ. 2549 และฉบับที่สามในปี พ.ศ. 2562 ผมไม่รู้สึกภาคภูมิใจในเอกสารเพียงแผ่นเดียวของสถาบันของคุณเลย
สติปัญญาและความรู้ของผมไม่ได้เกิดจากใบปริญญาบัตร หรือโรงเรียนไทยของคุณ แต่เกิดจากคนกัมพูชาและโรงเรียนในกัมพูชาต่างหากที่อบรมสั่งสอนผม
ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า หากคุณตรวจสอบช่วงเวลาที่คุณมอบประกาศนียบัตรเหล่านั้นให้ผม (ซึ่งไม่เคยขอจากคุณ) และเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผมรับราชการทหาร ก็จะเห็นได้ชัดว่าประกาศนียบัตรของคุณไม่ได้มีส่วนช่วยต่อความสำเร็จของผมแต่อย่างใด
ประกาศนียบัตรดังกล่าวได้รับการอนุญาตหลังจากที่ฉันได้บรรลุเป้าหมายสำคัญต่อไปนี้แล้วเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2522 ตอนอายุ 27 ปี ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2524 ตอนอายุ 29 ปี ผมได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2528 ตอนอายุ 32 ปี ผมได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้สึกละอายใจหากต้องกลับไปทบทวนการประเมินคุณวุฒิของผมอีกครั้ง ตอนที่ขอให้ผมรับประกาศนียบัตร ผมจะสั่งการให้สำนักงานของผม เผยแพร่ผลการประเมินคุณวุฒิของผม เพื่อเป็นการเตือนความจำ คุณจะได้ไม่ลืม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ และขอย้ำเตือนอีกครั้งว่า คุณมาเพื่อมอบประกาศนียบัตรเหล่านั้น พร้อมกับคำชมเชยอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ในทางกลับกัน การจะรับหรือไม่รับนั้น เป็นการตัดสินใจของผมเองล้วนๆ และผมไม่เคยมองอะไรแบบมั่วๆ”