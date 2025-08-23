กษัตริย์กัมพูชา พระวรราชมารดา เสด็จฯจีน ตรวจพระพลานามัย ตั้ง ฮุนเซน รักษาการแทน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เฟรชนิวส์ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และ พระบรมราชชนนี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา เสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงพนมเปญ ไปยังกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อตรวจพระวรกายประจำปี
ในระหว่างนี้ สมเด็จฯฮุน เซน จะทรงรับตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ รักษาการแทนในระหว่างที่พระองค์ไม่ประทับในราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยปกติแล้ว พระมหากษัตริย์ และพระวรราชมารดา จะทรงตรวจสุขภาพโดยแพทย์ชาวจีน ปีละ 2 ครั้ง และทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำระดับสูงของจีนเสมอมา