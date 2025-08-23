‘รานิล วิกรมสิงเห’ อดีตปธน.ศรีลังกาถูกรวบ ข้อหาใช้เงินรัฐในทางที่ผิด
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นายรานิล วิกรมสิงเห อดีตประธานาธิบดีศรีลังกาถูกจับกุมตัวที่ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ในข้อหาใช้งบประมาณของรัฐในทางที่ผิดซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงการเดินทางเยือนต่างประเทศในขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกา
วิกรมสิงเหเดินทางถึงศาลชั้นต้นในกรุงโคลัมโบ หลังเข้าให้ข้อมูลกับสำนักงานสืบสวนคดีอาญา (CID) โดยวิกรมสิงเหจะถูกควบคุมตัวต่อไปแม้เจ้าตัวจะยื่นขอประกันตัวโดยให้เหตุผลถึงปัญหาสุขภาพ
รานิล วิกรมสิงเห ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังการะหว่างปี 2022 – 2024 หลังศรีลังกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จนทำให้ประชาชนลุกฮือออกมาขับไล่อดีตประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราชปักษะพ้นจากตำแหน่งจนถึงลี้ภัยไปต่างประเทศ
วิกรมสิงเหได้รับการชื่นชมจากความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของศรีลังกา อย่างไรก็ตาม วิกรมสิงเหเดินทางเยือนต่างประเทศมากถึง 23 ครั้งในขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี คิดเป็นเงินการเดินทางประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 64 ล้านบาท
หนึ่งในข้อหาที่วิกรมสิงเหถูกตั้งคือกรณีที่เขาและภริยาเดินทางกลับจากการประชุม G77 ที่ประเทศคิวบาในปี 2023 ก่อนที่จะแวะที่ประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมพิธีที่มหาวิทยาลัยวูล์ฟแฮมป์ตัน ซึ่งทาง CID อ้างว่านี่ถือเป็นการเยือนส่วนตัวแต่ใช้งบประมาณของรัฐบาลกลาง