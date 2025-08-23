สลด! รถบัสท่องเที่ยวพลิกคว่ำในนิวยอร์ก ระหว่างไปดู ‘น้ำตกไนแองการา’ ดับ 5 บาดเจ็บอื้อ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุการณ์รถบัสท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนทางหลวงในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย บาดเจ็บอีกจำนวนมาก
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางหลวง Interstate 90 ที่เมืองเพมโบรก รัฐนิวยอร์ก ประมาณ 48 กิโลเมตรก่อนถึงเมืองบัฟฟาโล่ โดยรถบัสท่องเที่ยวดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปที่น้ำตกไนแองการา มีนักท่องเที่ยวประมาณ 51 คนไม่รวมคนขับ ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียหรือมีเชื้อสายเอเชีย อาทิ ชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวฟิลิปปินส์
คนขับรถบัสที่รอดชีวิตเล่าว่าเขาสูญเสียการควบคุมรถขณะขับมาที่ความเร็วสูง ทำให้รถพุ่งชนเกาะกลางและพลิกคว่ำก่อนที่จะพลิกตะแคงข้างไปอยู่ที่ไหล่ทาง ผู้โดยสารจำนวนมากติดอยู่ภายในซากรถทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือนำตัวออกมา ขณะที่ผู้โดยสารบางคนถูกเหวี่ยงออกมานอกตัวรถขณะพลิกคว่ำ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐ (NTSB) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงจุดเกิดเหตุเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะที่ตำรวจนิวยอร์กกล่าวว่าคนขับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดี และกำลังติดต่อไปยังบริษัทเจ้าของรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดทางหลวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงท้ายๆ ของช่วงฤดูร้อนของสหรัฐ