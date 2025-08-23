สม รังสี อ้าง เขมรยักยอกเงินช่วยเหลือทหารตัวเอง สู้เพื่อชาติได้แค่ 800 บาท
สม รังสี นักการเมืองอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยที่ฝรั่งเศส โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม อ้างว่าเงินช่วยเหลือทหารแนวหน้าของกัมพูชานั้นถูกยักยอกและหักหัวคิวจนเหลือเงินช่วยเหลือแค่ 10,000 เรียล หรือประมาณ 800 บาทเท่านั้นสำหรับการสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศ
สม รังสี โพสต์ด้วยว่า เมื่อทหารแนวหน้ากล้าพูดความจริง พวกเขากลับถูกลงโทษและกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศชาติ เงินเดือนทหารที่ถูกหักทุกเดือนถูกส่งไปช่วยพรรค ขณะที่ทหารต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก