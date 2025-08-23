‘ทรัมป์’ ขู่คว่ำบาตรรัสเซีย หากสันติภาพยูเครนยังไม่คืบ ‘เซเลนสกี’ อ้างมอสโกขวางคุย ‘ปูติน’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ได้ออกมาขู่คว่ำบาตรรัสเซียอีกครั้งหากยังไม่มีความคืบหน้าไปสู่สันติภาพในยูเครนภายใน 2 สัปดาห์ เป็นสัญญาณว่าทรัมป์เริ่มไม่พอใจรัสเซียอีกครั้งในเรื่องการยุติสงครามยูเครนแม้จะผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์หลังทรัมป์พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียที่รัฐอะลาสกา
ทรัมป์กล่าวว่า “ผมจะตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป และมันจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากว่าจะทำการคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่หรือจะคิดภาษีศุลกากรแก่รัสเซียในอัตราสูงหรือแม้แต่ทั้งคู่ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่ามันคือสงครามของพวกคุณเอง”
ทรัมป์ยังไม่พอใจที่รัสเซียทำการโจมตีใส่โรงงานของบริษัทอเมริกันที่ตั้งอยู่ในประเทศยูเครนเมื่อสัปดาห์นี้ ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเดียวกันว่า รัสเซียกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เขาพบหารือกับปูติน โดยเซเลนสกีบอกว่าการหารือกับปูตินคือหนทางเดียวในการเจรจาเพื่อยุติสงคราม
เซเลนสกีกล่าวว่า “การประชุมนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการยุติสงคราม แต่ในเมื่อรัสเซียไม่ต้องการยุติสงคราม พวกเขาก็จะหาทางเลี่ยงไม่ให้การประชุมนี้เกิดขึ้น” อย่างไรก็ตาม นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าปูตินพร้อมที่จะเจอกับเซเลนสกีเมื่อระเบียบวาระการประชุมต่างๆ พร้อม แต่ตอนนี้วาระการประชุมต่างๆ ยังไม่มีความพร้อมเลย