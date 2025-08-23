ปธน.โสมขาว หารือนายกฯญี่ปุ่น มุ่งกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ก่อนที่ผู้นำเกาหลีใต้จะมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมนี้
ประธานาธิบดีอีได้พบกับอิชิบะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว เพื่อหารือในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงไตรภาคีที่อดีตผู้นำได้มีการลงนามกันไป
อิชิบะกล่าวว่า “ความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเรา” รวมถึงบอกด้วยว่ามีความสำคัญยิ่งที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพันธมิตรไตรภาคีระหว่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีอีของเกาหลีใต้จะเคยวิจารณ์อดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอลในเรื่องฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ประธานาธิบดีอีกล่าวว่าเขาสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
“ระเบียบระหว่างประเทศผันผวนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าและความมั่นคง แต่ผมคิดว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดยืนคล้ายกันในเรื่องคุณค่า ระบบ และอุดมการณ์ ควรกระชับความร่วมมือให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น” ประธานาธิบดีอีกล่าว