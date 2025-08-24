เฮกเซธปลดผอ.ข่าวกรองเพนตากอน หลังประเมินถล่มไซต์อิหร่าน สวนทางทรัมป์
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) สั่งปลดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม (DIA) รวมถึงผู้บัญชาการทหารอาวุโสอีกสองนาย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ในเพนตากอน ข่าวการปลดครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยวอชิงตันโพสต์
ยังไม่ทราบเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใด พลโทเจฟฟรีย์ ครูซ ผู้บัญชาการ DIA จึงถูกปลดออกจากตำแหน่ง แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้การประเมินของ DIA จากปฏิบัติการที่ทรัมป์ได้สั่งถล่มไซต์นิวเคลียร์ในอิหร่านแบบช็อกโลกในวันที่ 22 มิถุนายน ทำให้การพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านล่าช้าไปเพียงมีกี่เดือน ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ว่าเป้าหมายถูกทำลายจนสิ้นซาก ทำให้ทรัมป์โกรธจัด
การปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเพนตากอนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่ครูซเท่านั้น มีรายงานในวันที่ 22 สิงหาคมว่า นอกจากครูซแล้ว เฮกเซธยังสั่งปลดผู้บัญชาการกองหนุนทัพเรือสหรัฐ และผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือด้วย แต่แหล่งข่าว 3 รายของรอยเตอร์พูดตรงกันว่า พวกเขาไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง 3 นายถูกปลด
มาร์ค วอร์เนอร์ รองประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐ ประณามการตัดสินใจดังกล่าว โดยระบุว่า การปลดเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้ง ตอกย้ำถึงพฤติกรรมอันตรายของรัฐบาลทรัมป์ ที่ปฏิบัติต่องานข่าวกรองเสมือนเป็นการทดสอบความภักดี มากกว่าจะเป็นกลไกในการปกป้องคุ้มครองประเทศ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ทหาร ข่าวกรอง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ถูกมองว่ามีมุมมองสวนทางกับประธานาธิบดีทรัมป์
รัฐบาลทรัมป์ยังได้ดำเนินการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยข่าวกรอง และนักการทูตจำนวนมาก โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดขนาดรัฐบาลกลาง ลดงบประมาณ และลงโทษสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการนำข่าวกรองไปเล่นเมืองหรือนำไปใช้เป็นอาวุธ