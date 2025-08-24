เขมรปัดไทยกล่าวหา ทหารข้ามแดนวางทุ่นระเบิด ยันเคารพข้อตกลงหยุดยิง
เว็บไซต์แขมร์ไทม์สรายงานว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่อ้างว่าทหารกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้าไปในดินแดนไทยและทำการวางทุ่นระเบิด โดยยืนยันว่ากองทัพกัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศอย่างเคร่งครัด
แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า รายงานข่าวจากสื่อไทยที่อ้างว่า ทหารกัมพูชาถูกจับได้คาหนังคาเขา ระหว่างการวางทุ่นระเบิดในจังหวัดสุรินทร์นั้น ไม่มีมูลความจริง
“กองทัพกัมพูชาไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในดินแดนไทย และไม่ได้ลักลอบวางทุ่นระเบิดตามที่โฆษกกองทัพไทยกล่าวหา และมีการรายงานโดยสื่อไทย กองทัพกัมพูชาได้ดำเนินการและยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเคร่งครัด” แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุ
การออกมาตอบโต้ดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกไทย แถลงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมว่า กองทัพภาคที่ 2 ของไทยได้พบกับทหารกัมพูชาจำนวน 2-3 นาย ที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาภายในดินแดนไทยประมาณ 100 เมตร บริเวณใกล้เนินหมายเลข 350 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์