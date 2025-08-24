มาริษไปเจนีวา แจงโลกเขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวา กต.ยันวางทุ่นระเบิดสุรินทร์จริง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ตามที่มีการสอบถามเกี่ยวกับกรณีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยและการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในดินแดนของไทยโดยทหารกัมพูชาล่าสุด นั้น นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ขอชี้แจง ดังนี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 หน่วยทหารไทยตรวจพบการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาบริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทย จึงได้ขับไล่ทหารกัมพูชาออกไป
หลังจากนั้นได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ และพบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ณ จุดที่พบทหารกัมพูชาและบริเวณโดยรอบ จำนวน 3 ทุ่น พร้อมอาวุธอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
เหตุการณ์นี้บ่งชี้อย่างชัดเจนอีกครั้งว่า ฝ่ายกัมพูชาละเมิดอธิปไตยของไทย พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาออตตาวา และเงื่อนไขหลายข้อของข้อตกลงหยุดยิงจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายไทยจะได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนนครเจนีวาในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อพบหารือกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในประเด็นทุ่นระเบิด รวมถึงคณะกรรมการการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา (Committee on Cooperative Compliance) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงการละเมิดอนุสัญญาฯ ของกัมพูชาหลายครั้งที่ผ่านมา รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด และใช้โอกาสนี้ขอให้ประเทศต่างๆ เรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ระเบิดบริเวณชายแดน และในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อย่างรับผิดชอบ