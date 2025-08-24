คุมเอง! ผู้นำคิมดูทดสอบเสริมเขี้ยวเล็บ ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (เคซีเอ็นเอ) รายงานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้กำกับดูแลการทดสอบยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการสู้รบของเกาหลีเหนือ
รายงานดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กับประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม
เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ผู้นำคิมได้ประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ โดยระบุว่าเป็นการแสดงเจตนาที่จะยังคงมีท่าทีเป็นศัตรูและการเผชิญหน้าจนถึงที่สุดต่อเกาหลีเหนือ พร้อมประกาศคำมั่นว่าจะพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ให้เร็วขึ้น
เคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า ระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเป้าหมายทางอากาศ เช่น โดรนโจมตีและขีปนาวุธร่อน