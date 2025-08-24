ชยิกาย้ำ กต.เดินหน้าแจงต่างชาติ รอดูการกระทำเขมร ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด หรือแค่พูดแก้เกม
นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ยังคงเดินหน้าคุยสื่อต่างประเทศ และสื่อภาษาอังกฤษสัญชาติไทยเพื่อสื่อสารประชาคมโลกต่อเนื่อง ซึ่งแม้กัมพูชาจะเชิญประชุมทูตกว่า 40 ประเทศเพื่อแก้เกี้ยวจากที่โดนประณาม เรื่องการใช้ทุ่นระเบิดสังหารใหม่ และยังคงไม่จำนนต่อหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่เอ่ยว่าจะร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับไทยแล้ว ล่าสุดกองทัพของไทย ก็ได้แถลงว่าตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณจุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่ม จำนวน 1 ทุ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าในเวทีโลกต่อไปกรณีมีหลักฐานเพียงพอต่อการกระทำเช่นนี้ที่ต้องถูกประณาม เพราะเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง
นางสาวชยิกาย้ำว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุปะทะ ไทยได้เรียกร้องให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเก่ามาโดยตลอด ตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี จนถึงรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน แต่ไม่เคยได้รับความร่วมมือใดๆ จากกัมพูชา และในทุ่นระเบิดที่มีการวางใหม่โดยกัมพูชานั้น หากไม่เกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ก็คงไม่อาจรู้ได้เลยว่ากัมพูชาใช้ ซึ่งไทยก็ได้ทำการประท้วงตามช่องทางและตามกฎหมายระหว่างประเทศทันที และจะติดตามการกระทำของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นต่อไป ว่าจะปฏิบัติตามที่พูดว่าจะร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดจริงหรือไม่ หรือเพียงพูดแก้เกมไปเพื่อลดแรงกดดัน เพราะ “การกระทำ” มักดังกว่า “คำพูด” เสมอ