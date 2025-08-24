จีนปิดเมืองซานยา เตรียมรับมือไต้ฝุ่นคาจิกิ ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด
เมืองซานยา ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยว กิจการร้านค้า และสั่งระงับการบริการขนส่งสาธารณะในวันที่ 24 สิงหาคม ขณะเตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นคาจิกิที่ทวีกำลังรุนแรงขึ้น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่า เมื่อเวลา 9.00 น. ไต้ฝุ่นคาจิกิอยู่ห่างจากซานยาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 200 กิโลเมตร บริเวณมณฑลไห่หนาน โดยมีกำลังลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ 38 เมตรต่อวินาที
ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจีน ไต้ฝุ่นคาจิกิมีแนวโน้มจะทวีกำลังรุนแรงขึ้น เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอาจมีกำลังลมสูงสุดถึง 48 เมตรต่อวินาที
พายุอาจขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของไห่หนานในบ่ายถึงค่ำวันอาทิตย์ หรืออาจเคลื่อนตัวเลียบชายฝั่ง ก่อนมุ่งหน้าไปยังเวียดนามที่อยู่ทางตะวันตก
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักและลมแรงในมณฑลไห่หนาน รวมถึงมณฑลกวางตุ้งและเขตกว่างซี โดยบางพื้นที่ในไห่หนานอาจมีฝนตกสูงถึง 400 มิลลิเมตร
ตามข้อมูลจากบัญชี WeChat ของรัฐบาลท้องถิ่น ทางการเมืองซานยาออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสีแดงในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามระบบเตือนภัยของจีน และยกระดับการรับมือฉุกเฉินเป็นระดับร้ายแรงที่สุด
เจ้าหน้าที่เมืองซานยาได้จัดประชุมในคืนวันเสาร์ และเรียกร้องให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตและลดการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด
มาตรการรับมือยังรวมถึงการหยุดเรียนทุกระดับชั้น งดกิจกรรมก่อสร้าง ปิดศูนย์การค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่วันอาทิตย์ รวมถึงสั่งห้ามเรือทุกลำหยุดทำการในน่านน้ำซานยา โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ ขึ้นอยู่กับผลกระทบจากพายุ
ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ซานยาเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจีน โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือน 34 ล้านครั้งในปี 2024