Apple ฟ้องอดีต พนง. ฐานขโมยข้อมูลลับ Apple Watch โหลดเอกสารกว่า 60 ฉบับ ไปให้ OPPO

Apple ฟ้องอดีตพนักงาน ฐานขโมยข้อมูลลับ Apple Watch โหลดเอกสารกว่า 60 ฉบับ ไปให้ OPPO
แอปเปิลยื่นฟ้องอดีตพนักงาน และบริษัท ออปโป้ (OPPO) โดยกล่าวหาว่า เขาขโมยข้อมูลลับทางการค้าเกี่ยวกับแอปเปิลวอช และส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทแห่งใหม่ที่รับเขาเข้าทำงาน อย่าง ออปโป้ บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ สัญชาติจีน เพื่อให้รับทราบถึงการกระทำเหล่านี้
เมื่อวันพฤหัสบดี คำร้องที่ถูกยื่นต่อศาลรัฐบาลกลาง ในซานโตส รัฐแคลิฟอร์เนีย อ้างว่า ‘ชิ เฉิน’ อดีตสถาปนิกผู้ดูแลระบบเซ็นเซอร์ของแอปเปิลวอช ได้นำข้อมูลลับจากผู้ผลิตไอโฟน ก่อนเข้าร่วมงานกับ InnoPeak Technology หน่วยงานวิจัยของบริษัท ออปโป้ ที่อยู่ในรัฐซิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐ
แอปเปิล กล่าวว่า ชิ เฉิน เริ่มทำงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2020 กระทั่งเดือนมิถุนายน ในปีนี้ และได้ดาวน์โหลดเอกสาร 63 ฉบับ จากโฟลเดอร์ที่จำกัดสิทธิการเข้าถึง ลงในไดรฟ์ ยูเอสบีหนึ่งวันก่อนแยกทางกับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยืนยันว่า เขาได้จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับวิศวกรแอปเปิล วอช เป็นจำนวนมาก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเกี่ยวกับโครงการวิจัยและความคืบหน้าของโปรเจกต์ ขณะเดียวกัน เขาก็ตระหนักดี ถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นความลับ
ตามที่หลักฐานปรากฎ พบว่า ชิ เฉิน ได้แชร์ความคืบหน้าข้อมูลที่เป็นความลับ ให้กับ เจิง จิ้ง รองประธานฝ่ายสุขภาพของอปโป ซึ่งเขาตอบกลับของความของชิ เฉิน ไว้ว่า โอเค ตามด้วย อีโมจิโอเค ขณะเดียวกัน แอปเปิล ยังกล่าวหาว่า ชิ เฉิน ให้ข้อมูลเท็จแก่เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับที่อยู่ของเขา โดยอ้างว่า จะกลับจีนเพื่อดูแลพ่อแม่ที่อายุมากแล้ว และไม่มีแผนจะหางานใหม่
ความเคลื่อนไหว บริษัทออปโป้
บริษัท ออปโป้ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ในเมืองตงกวน ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ออกแถลงการณ์วานนี้ (23 ส.ค.) ว่า “ไม่ได้ละเมิดความลับทางการค้าของแอปเปิล”
พร้อมระบุต่อว่า “เราไม่พบหลักฐานใดๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างข้อกล่าวหากับพฤติกรรมของพนักงาน ระหว่างการทำงานที่ออปโป้ ทางบริษัทพร้อมให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับกระบวนการทางกฎหมาย และเรามั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมจะช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้”
ทั้งนี้ จากข้อมูลตามโปรไฟล์ ของ ชี เฉิน บนลิงค์อิน พบว่า เขาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก่อนเข้าทำงานกับแอปเปิล
ตามรายงานของบริษัทรวบรวมข้อมูลตลาดระดับโลก อย่าง ไอดีซี (IDC) ระบุว่า ออปโป้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของจีน จัดส่งไปแล้ว 10.7 ล้านเครื่องในจีน ครองส่วนแบ่งตลาด 15.5% ในไตรมาส 2 ตามหลังหัวเว่ย ( Huawei ) และ วีโว (Vivo) และหากพูดถึงตลาดระดับโลก ออปโป้ ยังตามหลังคู่แข่งในจีน อย่างเสียวหมี่ (Xiaomi) วีโว และทรานชั่น (Transsion)
เรียบเรียงจาก South China Morning Post