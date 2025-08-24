มาริษบินเจนีวา แจง 3 องค์กร ยันเขมรวางทุ่นระเบิด ห่วงสงครามข่าวสารทำคนแตกแยก
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมว่า ตนจะเดินทางไปนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 26 สิงหาคม โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ ไปชี้แจงให้กับประเทศกลุ่มสัญญาอนุภาคีออตตาวาให้เข้าใจสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งกัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์ของการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาออตตาวา ในโอกาสนี้ยังจะพบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของกัมพูชา รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดีย
นายมาริษกล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางมีรยานา สปอลยาริช เอ็กเกอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ก็ออกมาพูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยอย่างมาก และไม่สนับสนุนให้มีการใช้สงครามข่าวสารในการต่อสู้ โดยใช้พลเรือนเป็นตัวกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน ซึ่งในโอกาสนี้ตนจะได้พบปะกับประธาน ICRC ซึ่งเคยพบกันที่กรุงเทพมหานครแล้ว และก็มาพูดคุยกันต่อ ซึ่งจะได้อธิบายทั้ง 2 ประเด็นนี้เพราะ ICRC เป็นองค์กรหลักที่ดูกฎหมายระหว่างประเทศ
“ทั้งสามองค์กรที่เราวางกลยุทธ์จะเข้าไปพูดคุยชี้แจงก็เพื่อยืนยันในท่าทีและบทบาทของประเทศไทยที่ชัดเจนว่าเราเป็นประเทศที่รักสันติ เราต้องการแก้ไขปัญหาระหว่างกันอย่างสันติวิธี แต่ต้องมีความจริงใจ และเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนหลักการของอาเซียน ซึ่งสิ่งที่ผมกังวล คือการใช้สงครามข่าวสารที่จะทำให้สังคมมีความแตกแยกยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ” นายมาริษกล่าว
เมื่อถามถึงการที่กัมพูชารับข้อตกลง 3 ข้อในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา นายมาริษกล่าวว่า ตรงนี้เป็นผลมาจากการกดดันในทุกด้านด้วยการใช้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางการทูต การต่างประเทศสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการทางทหาร ขณะเดียวกันมาตรการทางทหารก็สนับสนุนทำให้เกิดความสำเร็จของรัฐบาลในการชี้แจงให้ชาวโลกได้เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งหมด ขณะนี้การทำงานทั้งสองด้านไปด้วยกัน ทำให้ประชาคมโลกได้เข้าใจในความตั้งใจของรัฐบาลไทยว่าเราเป็นประเทศที่รักสันติ จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการทางทหารไม่ได้ถูกประเทศไหนตำหนิเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนได้เดินสายให้ทุกประเทศเข้าใจว่าการใช้มาตรการทางของเราเป็นการตอบโต้ตามสัดส่วนความเป็นจริง ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำลายล้างพลเรือน ดังนั้นสิ่งที่ตนเตรียมชี้แจงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงแนวทางและท่าทีของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด