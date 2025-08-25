‘มาริษ’ บินเจนีวา ‘ถกยูเอ็น-ไอซีอาร์ซี’ ปมเขมร หารือกก.ออตตาวาด้วย เน้น ‘ทุ่นระเบิด-เฟคนิวส์’ ชาวสุรินทร์ยังผวา-อพยพ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการว่า จะเดินทางไปนครเจนีวาในวันที่ 26 สิงหาคม มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ไปชี้แจงกับประเทศกลุ่มสัญญาอนุภาคีออตตาวา ให้เข้าใจสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งกัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์ของการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาออตตาวา ในโอกาสนี้จะพบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของกัมพูชา รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดีย
นายมาริษกล่าวอีกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางมีรยานา สปอลยาริช เอ็กเกอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ออกมาพูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยอย่างมาก และไม่สนับสนุนให้ใช้สงครามข่าวสารต่อสู้ โดยใช้พลเรือนเป็นตัวกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน ในโอกาสนี้จะได้พบปะกับประธาน ICRC ซึ่งเคยพบกันที่กรุงเทพฯแล้ว และมาพูดคุยกันต่อ จะได้อธิบายทั้ง 2 ประเด็นนี้ เพราะ ICRC เป็นองค์กรหลักที่ดูกฎหมายระหว่างประเทศ
‘ทั้ง 3 องค์กรที่เราวางกลยุทธ์จะเข้าไปพูดคุยชี้แจง เพื่อยืนยันในท่าที และบทบาทของไทยที่ชัดเจน ว่าเราเป็นประเทศที่รักสันติ เราต้องการแก้ไขปัญหาระหว่างกันอย่างสันติวิธี แต่ต้องจริงใจ และเราปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนหลักการของอาเซียน สิ่งที่ผมกังวลคือการใช้สงครามข่าวสารที่จะทำให้สังคมแตกแยกยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ’ นายมาริษกล่าว
ที่ จ.สุรินทร์ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์ ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.พนมดงรัก และ อ.กาบเชิง ชาวบ้านได้อพยพออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าอาจมีการปะทะกันในเร็ววันนี้ โดย จ.สุรินทร์ ได้ประสานขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆ ไว้รองรับการอพยพของชาวบ้านแล้ว โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวลำดับแรกเป็นวัดวาอารามต่างๆ สถานที่ส่วนราชการ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริเวณเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลังทหารไทยพบทหารกัมพูชา 3 นาย ลักลอบเข้ามาในฝั่งไทยแล้ววางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ทำให้การวางกำลังพลของทั้ง 2 ฝ่าย ยังตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่เต็ม 100%