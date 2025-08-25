ลาฟรอฟเผยแผนสันติภาพยูเครน มหาอำนาจประกันความมั่นคง ไม่เข้านาโต
นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ให้สัมภาษณ์ว่า กลุ่มประเทศต่างๆ ที่รวมถึงสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ควรเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน
ลาฟรอฟให้สัมภาษณ์กับรายการ “Meet the Press” ของ NBC News ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา ได้หารือกันถึงประเด็นการรับประกันความมั่นคงสำหรับยูเครน และปูตินได้หยิบยกประเด็นการเจรจาที่ล้มเหลวในนครอิสตันบูล ของตุรกีในปี 2022 ขึ้นมาพูดถึง
ในครั้งนั้น รัสเซียและยูเครนได้หารือกันถึงเรื่องที่ยูเครนจะเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางอย่างถาวร เพื่อแลกกับการรับประกันความมั่นคงจากสมาชิกถาวร 5 ประเทศของยูเอ็นเอสซี ประกอบด้วย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ ตามร่างข้อตกลงที่รอยเตอร์เห็นในปี 2022
ลาฟรอฟให้สัมภาษณ์กับ NBC ว่า กลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมาชิกยูเอ็นเอสซีควรรับประกันความมั่นคงของยูเครน และประเทศที่ร่วมด้วยอาจรวมถึงเยอรมนี ตุรกี และประเทศอื่นๆ
“ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับประกันความมั่นคงของยูเครน และยูเครนจะต้องเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางทหารใดๆ และต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์” ลาฟรอฟกล่าว
ลาฟรอฟยังระบุอย่างชัดเจนว่า รัสเซียจะไม่ยอมรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) รัสเซียยังต้องการให้มีการคุ้มครองประชากรที่ใช้ภาษารัสเซียในยูเครน และจะต้องมีการหารือเกียวกับเรื่องดินแดนกับยูเครนด้วย
เมื่อสัปดาห์ที่ก่อน รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีปูตินต้องการให้ยูเครนยกดินแดนในภูมิภาพดอนบาสทั้งหมด ยกเลิกความทะเยอทะยานที่จะเข้าร่วมกับนาโต รักษาความเป็นกลางของประเทศ และไม่ให้กองกำลังของชาติตะวันตกเข้ามาประจำการในยูเครนด้วย