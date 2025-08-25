เกาหลีใต้ส่งผู้แทนพิเศษเยือนจีน หวังฟื้นฟูสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือศก.
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า โซลหวังที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนที่ตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งตกลงที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยจีนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
นายพัก บยอง-ซอก อดีตประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีอี เจมยอง ได้เดินทางเยือนจีน และเข้าพบนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ในเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีอีเดินทางไปถึงกรุงวอชิงตันในวันที่ 25 สิงหาคม เพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ
สถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้รายงานว่า นายพัคกล่าวกับหวังว่า เขาหวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเพื่อเปิดประตูสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์เกาหลีใต้–จีนให้กลับสู่ภาวะปกติ หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ในภาวะตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นายพัคได้มอบจดหมายจากประธานาธิบดีอีถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน พร้อมทั้งเชิญประธานาธิบดีสี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้
กระทรวงต่างประเทศกล่าวด้วยว่า นายหวังยินดีต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนเกาหลีใต้ และแสดงความชื่นชมกับการข้อความที่มุ่งแสดงถึงความต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
“รัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้จะขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเกาหลีใต้–จีนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักผลประโยชน์แห่งชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้–สหรัฐต่อไป” พัคกล่าว
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทาน
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ว่า นายหวังระบุว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแสดงให้เห็นว่า การอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี การแสวงหาจุดร่วมท่ามกลางความแตกต่าง และการขยายความร่วมมือ เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง
หวังกล่าวเสริมว่า นโยบายของจีนคือการรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องของความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายปรับปรุงทัศนคติของประชาชน และจัดการประเด็นอ่อนไหวอย่างเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ความสัมพันธ์ทางการทูตของจีนและเกาหลีใต้เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2017 หลังความขัดแย้งเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐในเกาหลีใต้ ซึ่งจีนแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างรุนแรง ต่อมาในปี 2023 ทั้งสองฝ่ายกลับก็โต้เถียงรุนแรงอีกครั้ง หลังอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ของเกาหลีใต้ออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์จีน