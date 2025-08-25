เคียฟฉลองเอกราช ถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รัสเซีย IAEA ยัน ระดับรังสียังปกติ
รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนได้เปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรน ทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคคูร์สก์ ทางตะวันตกของรัสเซียในช่วงกลางดึก ขณะที่ยูเครนฉลองครบรอบ 34 ปีการประกาศเอกราชในวันที่ 24 สิงหาคม ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนเพียง 60 กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่า มีโรงไฟฟ้าและสถานีพลังงานหลายแห่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมา เพลิงที่ลุกไหม้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกดับได้ลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แม้หม้อแปลงไฟฟ้าจะได้รับความเสียหาย แต่ระดับกัมมันตรังสียังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่า โดรนของยูเครนอย่างน้อย 95 ลำถูกสกัดกั้นในกว่าสิบภูมิภาคของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่ยูเครนเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี 1991
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คูร์สก์ระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยิงโดรนที่ระเบิดใกล้โรงไฟฟ้าในเวลาหลังเที่ยงคืนเล็กน้อย ทำให้หม้อแปลงเสริมได้รับความเสียหาย และบีบให้ต้องลดกำลังการผลิตของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 3 ลง 50%
ขณะที่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ของสหประชาชาติ ระบุว่าได้รับทราบรายงานจากสื่อเกี่ยวกับหม้อแปลงที่เกิดเพลิงไหม้จากกิจกรรมทางทหาร แต่การตรวจสอบยืนยันได้ว่าระดับรังสียังคงอยู่ในสถานะปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลี่ยร์คูร์สก์
ด้านนายราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA ย้ำว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งจะต้องได้รับการปกป้องในทุกสถานการณ์
ขณะที่ฝ่ายยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข้อกล่าวหานี้ทันที