กห.กัมพูชา เรียกร้องอีก ให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการปล่อยตัว 18 ทหารเขมรทันที
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา แถลงข่าวในช่วงเช้าวันนี้เรียกร้องอีกครั้งให้ฝ่ายไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุความตกลงกันไว้ด้วยการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมาย กลับประเทศในทันที เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่รอคอยพวกเขาอย่างกระวนกระวายตลอดทั้งวันทั้งคืน
พล.ท.มาลีกล่าวอีกว่า การจับกุมทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายโดยตรง เนื่องจากทหารไทยได้จับกุมทหารกัมพูชาในทันทีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชา-ไทยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 โดยขณะนี้ทหารกัมพูชาถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 26 วันแล้ว
โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวยืนยันด้วยว่า จะไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยทหารของเราคนใดไว้ข้างหลัง และว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างสันติภาพและจะทำงานร่วมกับประเทศไทย มาเลเซีย สมาชิกอาเซียนอื่นๆ และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ขณะที่จะแก้ไขปัญหาพิพาทโดยสันติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน