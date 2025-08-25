งานมหกรรมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ 2025 เวทีโอกาสทางการศึกษาระดับโลกสำหรับนักเรียนไทย
บริษัท เอสจี เกทเวย์ จำกัด เตรียมจัด งานมหกรรมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ 2025 ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจด้านการศึกษา ในการพบปะกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก Ms. Quek Shei Ting, Deputy Chief of Mission ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และ คุณจารุวัฒน์ เกียรติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี เกทเวย์ จำกัด รวมถึง คุณ โรบิน โลห์ ประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย ร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาและธุรกิจ ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ระหว่างสองประเทศ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสิงคโปร์ พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาและเรียนต่อในโรงเรียน มหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยกิจกรรมเด่นประกอบด้วย:
-สัมมนาพิเศษจากgเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ แนะนำระบบการศึกษาของสิงคโปร์และโอกาสทุน ASEAN Scholarship สำหรับนักเรียนไทย
-บรรยายและให้คำปรึกษาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), Singapore University of Technology and Design (SUTD), Singapore University of Social Sciences (SUSS), Singapore Institute of Technology (SIT), University of the Arts Singapore (UAS) และสถาบันเอกชนชื่อดังอื่นๆอีกมากมาย
-ข้อมูลหลักสูตรหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปริญญา หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรเรียนภาษาและการพัฒนาทักษะ พร้อมข้อมูลเส้นทางอาชีพในอนาคต
รายละเอียดงาน
วันที่: เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา: 10.00 – 17.00 น. สถานที่: ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
งานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนไทย และเปิดประตูสู่โอกาสการศึกษาระดับโลก พร้อมพบปะและซักถามข้อมูลกับตัวแทนสถาบันจากสิงคโปร์โดยตรง
บริษัท เอสจี เกทเวย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ Frasers Property (Thailand), Singapore Airlines, Great Eastern, inlingua, โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ และ AIS ที่มีบทบาทสำคัญในกาสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี