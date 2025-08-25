เวียดนาม อพยพปชช.เพิ่มหลายหมื่น ปิดสนามบิน-รร. รับมือพายุคาจิกิ ขึ้นฝั่งบ่ายนี้
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เวียดนามได้ปิดสนามบิน โรงเรียน และอพยพประชาชนราว 30,000 คนออกจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง ในการเตรียมรับมือกับพายุที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ โดยพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ซึ่งมีกำลังลมกระโชกแรงสูงสุดถึง 166 กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนเหนือห่างจากชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันเดียวกันตามเวลาในไทย คาดว่าพายุคาจิกิจะพัดขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังสปป.ลาวและภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป ตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนาม
ก่อนหน้านี้ในคืนวันอาทิตย์(24 ส.ค.) รัฐบาลเวียดนามออกแถลงการณ์เตือนว่าพายุคาจิกิจะก่อให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมและดินถล่มตามมา โดยได้มีการระดมทหารมากกว่า 16,500 นายและเจ้าหน้าที่กำลังเสริมอีก 107,000 นาย ไปช่วยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับการค้นหาและกู้ภัยต่อไป
ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเวียดนามได้อพยพประชาชนมากกว่า 500,000 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยงและมีคำสั่งให้เรือต่างๆ จอดเทียบท่า และได้ทำการปิดสนามบิน 2 แห่งในเมืองทัญฮวาและจังหวัดกว๋างบิญ ขณะที่สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์และสายการบินเวียดเจ็ทได้ยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวบินที่มีผลในวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้