รัฐสภากัมพูชา ผ่านกม. เปิดทางเพิกถอนสัญชาติ คนเขมรทำผิด ฐานก่อกบฎ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐสภากัมพูชาได้ผ่านกฎหมายซึ่งจะเปิดทางให้มีการเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหากบฎ กฎหมายใหม่ฉบับนี้มีขึ้นท่ามกลางการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลพรรคประชาชนกัมพูชา(ซีพีพี) ที่กุมอำนาจบริหารประเทศมาอย่างยาวนาน
กฎหมายดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก 120 เสียง จากทั้งสิ้น 125 เสียงในรัฐสภากัมพูชาที่มีพรรคซีพีพีภายใต้การนำของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี ครองเสียงข้างมากเด็ดขาดนั้น จะให้อำนาจแก่รัฐบาลในการเพิกถอนสัญชาติผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดในข้อหาสมคบคิดกับต่างชาติหรือวางแผนต่อต้านผลประโยชน์ของกัมพูชา
ทั้งนี้มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของกัมพูชาหลายคนต่างต้องหลบหนีออกจากประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของพรรคซีพีพีอย่างเข้มข้น นับหลังจากศาลฎีกาสั่งยุบพรรคกู้ชาติกัมพูชา(ซีเอ็นอาร์พี) พรรคฝ่ายค้านหลักของประเทศในปี 2017 ก่อนหน้าที่การเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาจะมีขึ้นในปีถัดมา
โดยพรรคซีพีพีถูกชาติตะวันตก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ ได้ประณามอย่างกว้างขวางกรณีการปราบปรามพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งใหญ่ 2 ครั้งที่ผ่านมาพรรคซีพีพีจะไม่มีคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง และหลังจากนั้นกัมพูชาได้จับกุมดำเนินคดีนักการเมืองฝ่ายค้านมากกว่า 100 ราย ซึ่งหลายคนถูกตัดสินโทษจำคุกโดยไม่ได้มาขึ้นศาลในข้อหากบฎและยุยงปลุกปั่น
ในบรรดานักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ต้องหนีภัยการเมืองออกจากประเทศมีรวมถึงนายสม รังสี อดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคซีเอ็นอาร์พี ซึ่งลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2016 และนางมู โสชัว ที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐ
อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิเสธเสียงครหาดังกล่าวว่ามุ่งเป้าปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยระบุว่าผู้ที่ถูกจำคุกนั้นล้วนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้สมเด็จฯฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและประธานพรรคซีพีพี กล่าวเมื่อปลายเดือนมิถุนายนว่า กัมพูชาจำเป็นต้องดำเนินการกับพลเมืองที่ไปเข้าข้างต่างชาติ