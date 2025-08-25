แพทย์จีนทำสำเร็จ ผ่าตัดเคสหายาก ช่วยผู้ป่วย กระดูกสันหลังส่วนคอหลุดจากกัน รอดชีวิต
ไชน่า ซินหัว รายงานว่า ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดที่พบได้ยากยิ่งให้กับผู้ป่วยรายหนึ่ง โดยผู้ป่วยรายนี้ได้รับบาดเจ็บที่ลำคออย่างรุนแรงจากการกระแทกของแขนกล ส่งผลให้กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical spine) หลุดออกจากกันจนเกือบสมบูรณ์ พูดอีกอย่างก็คือ ศีรษะของเขาเกือบจะหลุดออกจากลำตัว อย่างไรก็ตามผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งในตอนแรกแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิต ปัจจุบันกลับฟื้นตัวและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกาย
เฉินหัวเจียง ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลังส่วนคอของโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้ ฉางเจิง ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี กล่าวว่าเขาเคยพบผู้ป่วยบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอขั้นวิกฤตมาแล้วนับไม่ถ้วน แต่ไม่เคยมีกรณีใดที่รุนแรงมากเท่ากับรายนี้
ผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเดือนมิถุนายน ผลกระทบอันรุนแรงจากอุบัติเหตุทำให้เขามีภาวะอัมพาตระดับสูง และหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน (CPR) ทำให้สัญญาณชีพอันแผ่วเบาของเขากลับคืนมาได้
เฉินเล่าว่า เราได้ค้นคว้าข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ แต่ไม่พบรายงานผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนหลุดรุนแรงเช่นนี้เลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกรณีผู้ที่รอดชีวิตหลังการรักษา ในกรณีนี้การผ่าตัดคือความหวังเดียว แต่ก็อันตรายอย่างยิ่ง แม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิด เราก็เต็มใจที่จะลองดู
หลังจากทำการผ่าตัดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงเกือบสามชั่วโมง ทีมแพทย์ก็ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่ทำการจัดแนวกระดูกสันหลังส่วนคอที่เคลื่อนหลุดอย่างสมบูรณ์ให้กลับเข้าที่ได้อย่างแม่นยำ แต่ยังได้บุกเบิกเทคนิค “แผ่นโลหะเสริม” (satellite plate) ซึ่งเป็นวิธีการใช้แผ่นโลหะขนาดเล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลัก
ทีมแพทย์ได้ใส่แผ่นโลหะคู่และอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงกระดูก (cage) แบบคู่ เข้าไปบนกระดูกสันหลังส่วนหน้า (vertebral body) ที่มีความกว้างเพียง 24-26 มิลลิเมตร ได้สำเร็จ พร้อมเสริมโครงสร้างอย่างชาญฉลาดด้วยแผ่นโลหะเสริม เพื่อให้มั่นคงเป็นพิเศษ ผ่านการผ่าตัดโดยเข้าจากด้านหน้าเพียงครั้งเดียว
นวัตกรรมการเสริมความแข็งแรงนี้ทำหน้าที่เสมือน “เสาหลักของความมั่นคง” ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของกระดูกสันหลังส่วนคอที่เสียหายอย่างหนักได้ในทันที และลดความจำเป็นในการผ่าตัดครั้งที่สอง
“เทคนิคนี้ไม่เคยถูกนำมาใช้ในกรณีที่รุนแรงสุดขั้วเช่นนี้มาก่อน” เฉินกล่าว
เฉินกล่าวถึงบรรยากาศอันตึงเครียดในห้องผ่าตัดด้วยว่า “อาจดูเหมือนว่าเรากำลังทำงานกับกระดูก แต่จริงๆ แล้วเรากำลังจัดการกับหลอดเลือดและเส้นประสาทนับไม่ถ้วน หากต้องผ่าเป็นครั้งที่สอง อาจทำให้หลอดเลือดฉีกขาด จุดที่ผ่าตัดจะเต็มไปด้วยเลือด และจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง”
โชคดีที่ระหว่างการผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
เฉินกล่าวว่าผู้ป่วยสามารถหยุดใช้ยากระตุ้นความดันโลหิต (vasopressors) ได้ในวันเดียวกับการผ่าตัด และการทำงานของระบบหายใจก็ดีขึ้นโดยไม่มีการติดเชื้อในปอดอย่างมีนัยสำคัญ และด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยสามารถเอาชนะภาวะวิกฤตต่างๆ มาได้ และออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่ 9 ก.ค.
นับเป็นสัญญาณดีที่ผู้ป่วยสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ต่อเนื่องนานถึง 36 ชั่วโมง และเริ่มกลับมาขยับแขนและหัวไหล่ได้แล้ว ทั้งยังแสดงสัญญาณการฟื้นตัวของระบบประสาทในเชิงบวก ซึ่งก้าวไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ด้วยความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง เขาจึงยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ความสำเร็จของการผ่าตัดที่หาได้ยากและซับซ้อนอย่างยิ่งเช่นนี้ ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในแวดวงการศัลยกรรมกระดูกสันหลังของจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศที่ต้องการเรียนรู้จากความสำเร็จนี้ โดยเฉินทิ้งท้ายว่าทีมแพทย์จะยังคงเดินหน้าบุกเบิกขอบเขตใหม่ๆ ของการศัลยกรรมกระดูกสันหลังส่วนคอ และพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง