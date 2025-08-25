อิสราเอลถล่มโรงพยาบาลนัสเซอร์ ดับอย่างน้อย 15 รวมผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่า อิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงพยาบาลนัสเซอร์ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย รวมถึงผู้สื่อข่าว 4 ราย โดยหนึ่งในนักข่าวที่เสียชีวิตทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ และยังมีช่างภาพของรอยเตอร์อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ฮุสซัม อัล-มัสรี ช่างภาพ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาของรอยเตอร์ส เสียชีวิตในการโจมตีครั้งแรก ขณะที่ฮาเทม คาเลด ช่างภาพ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาของรอยเตอร์อีกคน ได้รับบาดเจ็บในการโจมตีครั้งที่สอง
ด้านกองทัพอิสราเอลและสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังไม่แสดงความเห็นใดๆ ต่อการโจมตีดังกล่าวทันที
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า การโจมตีครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย นักข่าว และประชาชนจำนวนหนึ่งรีบรุดไปยังจุดเกิดเหตุหลังการโจมตีครั้งแรก ภาพวิดีโอถ่ายทอดสดจากโรงพยาบาลโดยรอยเตอร์ ซึ่งดำเนินการโดยมัสรี ได้ยุติลงทันทีขณะเกิดการโจมตีครั้งแรก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซาระบุชื่อผู้สื่อข่าวอีก 3 รายที่เสียชีวิต ได้แก่ มาเรียม อาบู ดักกา โมฮัมเหม็ด ซาลามา และมอาซ อาบู ตาฮา ขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนึ่งรายรวมอยู่ในผู้เสียชีวิตครั้งนี้ด้วย
ตามข้อมูลของสหภาพผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์ระบุว่า ผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์กว่า 240 ราย ถูกสังหารจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซา นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023