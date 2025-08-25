ปิดฉาก! ‘เอเวอร์แกรนด์’ ถูกถอดออกจากตลาดหุ้นฮ่องกง หลังติดหล่มหนี้มหาศาล
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม บริษัท เอเวอร์แกรนด์ ยักษ์ใหญ่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีน ได้ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการแล้วในวันจันทร์(25 ส.ค.)นี้ ถือเป็นการปิดฉากสถานะบริษัทมหาชนของอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่โลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งการเติบโตและการตกต่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน
ทั้งนี้หุ้นเอเวอแกรนด์ได้ถูกระงับการซื้อขายในตลาดหุ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว หลังศาลฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทจดทะเบียนแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีหลังจากการเจรจาปรับโครงสร้างองค์กรหลายปีนั้นล้มเหลว ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเพิกถอนการจดทะเบียนของเอเวอร์แกรนด์ในตลาดหลักทรัพย์ในวันจันทร์ หลังจากเอเวอร์แกรนด์ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ในการทำให้กลับมาทำการซื้อขายหุ้นได้อีกครั้งภายใน 18 เดือน ก่อนหน้านั้นเอเวอร์แกรนด์ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดโลกหลังจากที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศในปี 2021
ผู้เชี่ยวชาญอย่างนายตัน หวัง ผู้อำนวยการฝ่ายจีนของ ยูเรเซีย กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง กล่าวว่า การถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นการสิ้นสุด “เมื่อถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่มีทางกลับมาได้”
เป็นที่รับรู้ว่า เอเวอร์แกรนด์ เป็นส่วนหนึ่งในวิกฤตที่ฉุดลากเศรษฐกิจจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกให้ตกต่ำมาเป็นเวลาหลายปี หลังจากเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของจีน ที่ทำให้นายฮุย
กา ยัน ผู้ก่อตั้งเอเวอร์แลนด์ กรุ๊ป ที่เริ่มต้นธุรกิจในพื้นที่ชนบทจีน ผงาดสู่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ในปี 2017
ก่อนที่ทรัพย์สินของนายฮุยจะดิ่งกราวด์รูดจากมีมูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 เหลือไม่ถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนมีนาคมปี 2024 นายฮุยถูกสั่งปรับเงิน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกแบนจากตลาดทุนจีนตลอดชีวิต เนื่องจากบริษัทของเขาตกแต่งรายได้สูงเกินจริงถึง 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนเอเวอร์แกรนด์จะมีหนี้สินจากกู้ยืมมหาศาลสูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้