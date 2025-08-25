สื่อนอกรายงาน สวีเดน ลงนามขาย ‘กริพเพน’ 4 ลำ ให้ไทยแล้ว ชี้ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานรายใหม่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สวีเดนได้ลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินขับไล่กริพเพน จำนวน 4 ลำ ที่ผลิตโดยบริษัท Saab สวีเดน ให้กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายไมเคิล กรานโฮล์ม ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานจัดหายุทธภัณฑ์กลาโหมแห่งสวีเดน (FMV) ระบุในแถลงการณ์ว่า “นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้เราสามารถต้อนรับผู้ใช้งาน Gripen E/F รายใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาเครื่องบินรบของสวีเดนในระยะยาว”