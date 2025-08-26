ปธน.เกาหลีใต้ หนุน ทรัมป์ พบผู้นำโสมแดง ปธน.มะกัน ลั่นอยากเจอปีนี้
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ระหว่างการพบหารือครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และนายอี แจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ทำเนียบขาว นายอีกล่าวว่า หวังว่าทรัมป์จะช่วยนำสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่มีการปกครองแยกกัน โดยสามารถที่จะพบกับนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเพื่อจะได้สร้างทรัมป์ทาวเวอร์ที่นั้นเพื่อให้ตนสามารถเล่นกอล์ฟได้ พร้อมชี้ว่า การผลักดันเรื่องดังกล่าวจะทำให้ทรัมป์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งประวัติศาสตร์ด้วย
ต่อมา ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ต้องการที่จะพบหารือกับนายคิมในช่วงเวลาที่เหมาะสมในปีนี้ พร้อมกล่าวว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมและหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป ตนเข้าใจนายคิมเป็นอย่างดี โดยได้พูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งในเวลาว่างในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึงด้วยซ้ำและเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ทรัมป์บอกกับนายอีว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกัน ขอยินดีกับชัยชนะในการเลือกตั้งและสหรัฐอยู่เคียงข้างกับเกาหลีใต้อย่างมั่นคง นอกจากนั้น ตามแถลงการณ์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันในเรื่องการสร้างเรือร่วมกันอีกด้วย
หลังก่อนหน้านี้ ทรัมป์ขู่ผ่านโชเซียลมีเดียก่อนการพบหารือว่า จะไม่ทำธุรกิจกับเกาหลีใต้เนื่องจากรัฐบาลกรุงโซลดำเนินการบุกตรวจค้นโบสถ์และฐานทัพทหารสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็น “การกวาดล้างหรือการปฏิวัติ” ขณะที่นายอีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้อ่าน Trump: The Art of the Deal ที่เป็นบันทึกความทรงจำของทรัมป์ เขียนในปี 1987 เพื่อเตรียมตัว
จากนั้น สื่อกลางของเกาหลีเหนือระบุว่า การซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสหรัฐในการยึดครองคาบสมุทรเกาหลีและมีเป้าหมายเป็นประเทศในภูมิภาค โดยตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม นายคิมเพิกเฉยต่อคำเรียกร้องของทรัมป์ในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เคยเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศในช่วงปี 2017 ถึง 2021 ซึ่งไม่ได้ทำให้ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์เกิดขึ้นแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเร่งขับเคลื่อนโครงการนิวเคลียร์ โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายคิมก็ได้กำกับการทดสอบระบบการยิงชนิดใหม่ด้วย