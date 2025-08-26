ทรัมป์เผย คุยปูตินคุมคลังแสงนิวเคลียร์ กต.มะกัน-ยุโรปร่วมถก ดันสันติภาพยูเครน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ เปิดเผยว่า ยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องการรับรองความมั่นคงสำหรับยูเครน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยุติสงคราม แต่เน้นย้ำว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนยูเครน
ทรัมป์กล่าวว่า ในการพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซียที่อะแลสกา ได้มีการหารือกันในเรื่องการควบคุมขนาดของคลังแสงนิวเคลียร์ของสหรัฐและรัสเซียหลังจากการบรรลุข้อตกลงความขัดแย้งในยูเครนแล้ว และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมปูตินถึงลังเลที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครน ทรัมป์ตอบว่า เพราะปูตินไม่ชอบเขา
วันเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่า นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้หารือกับฝ่ายยุโรป รวมถึงนายเดวิด เลมมี รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร เอลีนา วาลโตเนน รัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์และกายา กัลลัส ที่เพิ่งเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ ในเรื่องความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามในยูเครนด้วย
ขณะที่เซเลนสกีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีโยนาส เกอร์ สโตเรของนอร์เวย์ว่า เป้าหมายของรัฐบาลคือการได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อให้สามารถซื้ออาวุธจากสหรัฐได้ และยังกล่าวด้วยว่านอร์เวย์สามารถมีบทบาทสำคัญในเรื่องการรับรองความมั่นคงของยูเครน โดยเฉพาะในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและความมั่นคงทางทะเล
ด้านลาร์ส คลิงไบล์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนี กล่าวระหว่างการเยือนยูเครนครั้งแรกว่า รัฐบาลเยอรมนีจะช่วยสนับสนุนเพื่อรับรองความมั่นคงของยูเครนร่วมกับประเทศหุ้นส่วนยุโรปอื่นๆ ทั้งนี้ การพูดคุยในขั้นแรกจะต้องก่อร่างโดยรัฐบาลยูเครนและการทำให้มั่นใจได้ว่ายูเครนจะไม่ถูกโจมตีและปูตินจะไม่กล้าโจมตียูเครนอีกต่อไปเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายดังกล่าวกองทัพยูเครนจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นและความสามารถในการผลิตอาวุธจะต้องมีความก้าวหน้าด้วย
คลิงไบล์ย้ำว่า การตัดสินใจใดๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากเสียงของชาวยูเครนและกระบวนการเจรจาจะต้องเริ่มขึ้นด้วยการหยุดยิง อย่างไรก็ดี เขาแสดงความกังวลและเชื่อว่าเส้นทางนั้นยังอีกยาวไกล เพราะไม่เห็นว่าปูตินจะเปลี่ยนใจ มีท่าทีประนีประนอมและต้องการพูดคุยเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง