อินเดียเตือนปากีฯ ระวังน้ำท่วมชายแดน ติดต่อครั้งแรกหลังเหตุพิพาทใหญ่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กระทรวงต่างประเทศปากีสถานแถลงว่า อินเดียได้แจ้งเตือนปากีสถานถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมข้ามพรมแดน หลังเกิดฝนตกครั้งใหญ่ช่วงฤดูมรสุมในภูมิภาคเอเชียใต้ ถือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากสองชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ปะทะกันอย่างรุนแรงในรอบหลายทศวรรษ จากปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายของอินเดียในดินแดนปากีสถาน
กระทรวงต่างประเทศปากีสถานระบุว่า การเตือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการผ่านช่องทางการทูต ไม่ใช่การเตือนผ่านคณะกรรมการแม่น้ำสินธุที่เป็นกลไกสำคัญภายใต้สนธิสัญญาแม่น้ำสินธุปี 1960 ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐของอินเดียกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อว่า การเตือนดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและไม่ได้อยู่ภายใต้สนธิสัญญาแม่น้ำสินธุแต่อย่างใด
ปากีสถานเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 800 คน โดยมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนที่แคชเมียร์ ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท หลังเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อินเดียใช้ขีปนาวุธโจมตีปากีสถาน จากเหตุสังหารนักท่องเที่ยว 26 รายที่แคชเมียร์ในเดือนเมษายน ส่งผลให้ปากีสถานดำเนินการตอบโต้ อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุการหยุดยิงได้โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ทั้งนี้ อินเดียระงับการดำเนินการตามสนธิสัญญาแม่น้ำสินธุหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งเป็นข้อตกลงในการแบ่งปันน้ำที่ธนาคารโลกเป็นคนกลางที่ช่วยให้เกิดการบรรลุสนธิสัญญา โดยอินเดียมีสิทธิ์ควบคุมแม่น้ำสายตะวันออก ได้แก่ ราวี สัตเลจ และเบียส ขณะที่ปากีสถานถือครองแม่น้ำสายตะวันตก ได้แก่ เจลัม เชนาบ และสินธุ ซึ่งไหลผ่านแคชเมียร์