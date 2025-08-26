พายุคาจิกิแผลงฤทธิ์ ถล่มเวียดนาม ก่อฝนกระหน่ำ น้ำท่วมหนัก ดับแล้ว 3
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผลจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคาจิกิได้คร่าชีวิติประชาชนในเวียดนามไปแล้วอย่างน้อย 3 ราย และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 10 คน หลังพายุพัดขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ยังเตือนว่าฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มตามมา
ทางการเวียดนามระบุว่า พายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วเกือบ 7,000 หลัง ฝนที่เทกระหน่ำยังก่อน้ำท่วมนาข้าวกินพื้นที่กว่า 180,000 ไร่ และทำให้ต้นไม้หักโค่นลงกว่า 18,000 ต้น นอกจากนี้ยังทำให้เสาไฟฟ้าล้ม 331 ต้น ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในจังหวัดทัญฮวา เหงะอาน ห่าติ๋ญ ท้ายเงวียน และฟู้เถาะ
ภาพถ่ายจากสื่อทางการแสดงให้เห็นว่าถนนหลายในกรุงฮานอยมีน้ำท่วมขังหนักขณะที่ฝนตกลงมาในช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 สิงหาคม หลังจากพายุคาจิกิพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามในบ่ายวันก่อนหน้า ก่อนพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเขตร้อนขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวในเช้าวันอังคาร
รายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามยังเตือนว่าฝนจะยังคงตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง 150 มิลลิเมตรภายใน 6 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำหลากและดินถล่มได้