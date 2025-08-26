ออสซี่ขับทูตอิหร่าน หลังพบก่อเหตุโจมตีต่อต้านยิวในประเทศ สั่งอพยพนักการทูตพ้นเตหะราน
ออสเตรเลียประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่า จะขับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงแคนเบอร์ราออกนอกประเทศ หลังนายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ออกมากล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีต่อต้านชาวยิว 2 ครั้ง ในเมืองสำคัญของประเทศอย่างซิดนีย์และเมลเบิร์น
นับตั้งแต่สงครามอิสราเอล–กาซา ปะทุขึ้นในเดือนตุลาคม 2023 บ้านเรือน โรงเรียน โบสถ์ยิว และยานพาหนะในออสเตรเลีย ตกเป็นเป้าหมายของการทำลายทรัพย์สินและการวางเพลิงเพื่อต่อต้านยิว
อัลบาเซีแถลงว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงของออสเตรเลีย (ASIO) ได้รวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่น่าเชื่อถือว่า รัฐบาลอิหร่านสั่งการให้มีการก่อเหตุอย่างน้อยสองครั้ง
อัลบาเนซีกล่าวว่า อิหร่านพยายามปกปิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ ASIO ประเมินว่า อิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีร้านอาหาร Lewis Continental Kitchen ในซิดนีย์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมปีก่อน และการโจมตีโบสถ์ Adass Israel Synagogue ในเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ทั้งนี้ ASIO เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อิหร่านสั่งการโจมตีจุดอื่นๆ ในออสเตรเลียอีก
“การกระทำที่อุกอาจและอันตรายเหล่านี้ถือเป็นการรุกรานที่วางแผนโดยชาติอื่นบนแผ่นดินออสเตรเลีย มันเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายความเป็นปึกแผ่นของสังคมและก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนของเรา” อัลบาเนซีกล่าว
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวอีกว่า ออสเตรเลียสั่งได้ระงับการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตของเราในกรุงเตหะรานแล้ว นักการทูตทั้งหมดถูกอพยพไปยังประเทศที่สามอย่างปลอดภัย รัฐบาลยังจะ ขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เป็นองค์กรก่อการร้ายอีกด้วย