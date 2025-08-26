กต.ประณามกัมพูชา ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ ฟ้องโลกเขมรไร้มนุษยธรรม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา 2 เรื่องว่า ประเด็นแรก กรณีบ้านหนองจาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม ตามที่ทราบ ฝ่ายกัมพูชาใช้พลเรือนซึ่งประกอบด้วย สตรี เด็ก และผู้สูงอายุ มาทำการรื้อลวดหนามและก่อความวุ่นวาย
ขอยืนยันอีกครั้งตามที่เคยชี้แจงก่อนหน้านี้ 2-3 ครั้งแล้วว่า บ้านหนองจานตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย เดิมเคยใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของชาวกัมพูชาที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่ภายหลังสงครามสิ้นสุดกลับขยายชุมขนออกไป ถือเป็นการละเมิดเอ็มโอยู2543 ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยได้คัดค้านและดำเนินการประท้วงการล่วงล้ำเขามาในพื้นที่ของไทยมาตลอด แต่กัมพูชาเพิกเฉยและไม่ได้ตอบสนองใดๆ แม้ฝ่ายไทยได้หยิบยกเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนร่วมกันรวมถึงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานมาหารือในที่ประชุมอาร์บีซีสมัยวิสามัญครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ได้ตอบรับ
การวางลวดหนามในเขตไทยนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องแธิปไตยไทย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไทย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชา และเพื่อป้องกันการการเข้ามาวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมพูชา นอกจากนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนฝั่งไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วในการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินรายละเอียดที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ไม่ขัดต่อจีบีซีสมัยวิสามัญที่ผ่านมา
เหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอยืนยันชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาปล่อยให้ประชาชนกัมพูชาทำการรื้อรั้วลวดหนาม รวมทั้งสร้างสถานการณ์ที่เป็นการยั่วยุอย่างต่อเนื่อง เช่น การตะโกนไล่ทหารไทย และแสดงท่าทีพร้อมก่อความรุนแรง ยังปรากฎภาพสตรีอุ้มทารกเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารไทยด้วย ซึ่งทหารไทยใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดต่อการยั่วยุดังกล่าว และไม่คาดคิดว่าฝ่ายกัมพูชาจะปล่อยให้ประชาชนของตนเป็ผู้ออกหน้าแทนทหาร ทั้งที่ในทางกลับกันฝ่ายทหารควรจะอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องประชาชน
ไทยของประณามการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีและเด็กมาเป็นด่านหน้าเสมือนหนึ่งเป็นโล่มนุษย์ ซึ่งเป็นการประทำที่ไร้มนุษยธรรมและไม่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทำในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการจัดฉากโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังมีหนังสือตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ รวมถึงจะดำเนินการในกรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ด้วย
เรื่องที่สองคือการดำเนินการของฝ่ายไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำลังเดินทางไปนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และจะอยู่ถึงวันที่ 28 สิงหาคม ภารกิจสำคัญในครั้งนี้คือการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเขตอธิปไตยของไทย จนเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วหลายครั้ง ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลืหรืออนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง
นายมาริษมีกำหดดพบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) และคณะกรรมการกาชาดระว่างประเทศ (ICRC) เพื่อย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายหมายมนุษยธรรมระหว่างประทเศ ไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงการกระทำของกัมพูชาที่ไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ขัดต่อกติกาสากลอย่างสิ้นเชิง และเป็นพฤติการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเเป้าหมายพลเรือน การนำเด็กมาใช้ในคลิปวิดีโอกับทุ่นระเบิด การใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานที่มั่นทางการทหาร หรือการผลักดันเด็ก สตรี และผู้สูงอายุให้ออกมาเป็นด่านหน้า รวมถึงพฤติการณ์ล่าสุดในการยั่วยุและนำประชาชนเป็นโล่มนุษย์ เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ได้เห็นกันเมื่อวานนี้ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน
ขอย้ำว่าความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองสูงสุด และในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับกลไกสากลทุกขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจ และจะยังคงร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวา และหลักการสากลโดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชน
ขอยืนยันอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาอย่างสันติวิธี บนพื้นฐานของเอ็มโอยู2543 และกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ ทั้งจีบีซี อาร์บีซี เจบีซี ซึ่งทุกกลไกกำลึงทำงานอย่างแข็งขันและจะปฏิบติตามข้อกตลหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และหวังว่าจะได้รับการตอบสนองเช่นเดียวกันจากฝ่ายกัมพูชา
ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข่าวปลอมและข่าวบิดเยือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงภายในของไทย จึงขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข่าวสารจากช่องทางของข้อมูลทางการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนในวงกว้าง
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะตอบโต้เหตุการณ์ที่บ้านหนองจานให้ได้สัดส่วนมากกว่าการยื่นประท้วงการยั่วยุโดยใข้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ได้อย่างไร เพราะเหตุเช่นนี้เสี่ยงจะทำให้เกิดมีการขยายความรุนแรง นายนิกรเดชกล่าวว่า นี่คือเรื่องน่าวิตกว่าเราจะตอบโต้ให้ได้สัดส่วนอย่างไร เพราะไทยยึดมั่นว่าเราจะไม่ทำร้ายประชาชน กัมพูชาก็คงรู้ถึงเอาประชานมาเป็นโล่ ชั้นนี้สิ่งที่เราทำได้คือการประณามซึ่งไม่ได้ทำแบบทวิภาคีอย่างเดียว แต่จะมีการส่งเรื่องไปให้สถานเอกอัครราชทูตของไทยทุกแห่งทั่วโลกดำเนินการในสัดส่วนที่เหมาะสม นำไปบอกทุกประเทศที่เกี่ยวข้องว่ามีการกระทำอย่างนี้ การเอาเด็ก สตรี และคนชรา ที่ไม่มีทางสู้ผลักให้มาเป็นแนวหน้าเป็นเรื่องใหญ่ ฝ่ายไทยต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด เราไม่สามารถทำอะไรคนเหล่านี้ เพราะเรายึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมยระหว่างประเทศ และเราไม่เคยตอบโต้ประชาขชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ท่าทีของกัมพูชาดูจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ตีมึนไม่สนใจ นายนิกรเดชกล่าวว่า สามารถตีความได้อย่างนั้น จะบอกว่าไม่ทราบคงไม่ใช่ เพราะไปดูวิดีโอก็จะเห็นว่าทหารกัมพูชาอยู่ด้านหลัง และยุยงให้ประชาชนออกไปเป็นแนวหน้า จะด้วยว่าจา ท่าทาง หรือสัญลักษณอะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นการยุยงแน่ๆ ไม่คิดว่าจะมีคนที่เป็นสุภาพสตรี คนที่มีจิตวิญญานของความเป็นมแม่จะพาลูกไปอย่าว่าแต่พื้นที่สู้รบ แต่แค่พื้นที่เสี่ยง ดังนั้นมันมีการยั่วยุแน่นอน จึงเป็นเหตุผลที่ตนต้องออกมาประณามในวันนี้ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมือนมนุษย์ และยังดำเนินการแบบพูดอย่างทำอย่าง วิดีโอเทปเมื่อวานก็เป็นหลักฐานที่เห็นกันอยู่ ซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาทำกัน
เมื่อถามถึงการที่ผู้แทนถาวรไทยไปชี้แจงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมว่าความคืบหน้าอย่างไร การเดินทางไปของรัฐมนตรีต่างประเทศจะชี้แจงต่อยอดจากนั้นอย่างไร นายนิกรเดชกล่าวว่า การชี้แจงของผู้แทนถาวรไทยในวันที่ 22 ยังบอกผลไม่ได้ เพราะเป็นการรับข้อมูลเพื่อไปแจ้งต่อประธานอนุสัญญาออตตาวา และจะใช้เป็นหลักฐานสำหรับการประชุมอนุสัญญาออตตาวาในเดือนธันวาคม การดำเนินการใดๆ ถ้ามีเขาจะไม่ได้แจ้งไทยว่าจะทำอะไรต่อกัมพูชา
การเดินทางไปของรัฐมนตรีต่างประเทศจะเจอกับอนุสัญญาออตตาวาและประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อไปชี้แจงข้อเท็จจริงและนำเสนอหลักฐานล่าสุดซึ่งก็มีการส่งไปให้เพิ่มเติมอีก การละเมิดต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว ประชาคมระหว่างประเทศก็ต้องช่วยันกดดันกัมพูชาที่ไม่เคารพกฎหมาย กติกา ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ให้มีสติและเข้าใจถึงความรับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทของประเทศที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งการดำเนินการของกัมพูชาในขณะนี้ไม่ใช่
สิ่งพวกนี้จะสร้างน้ำหนักให้ไทยอย่างมาก เราต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม และต้องการให้คนที่เรากำลังเจรจาอยู่ด้วยรักษาคำพูด เรายืนยันจะใช้กลไกทวิภาคีมาตลอด ซึ่งปัจจุบันกัมพูชายอมรับแล้ว เรียกได้ว่าเดินมาได้ระดับหนึ่ง กลไกทวิภาคียังใช้การได้อยู่ ปัจจุบันมีการพูดคุยในกรอบอาร์บีซีอยู่ และจะมีเจบีซีเดือนหน้า
อย่างไรก็ดี การพูดอย่างทำอย่างเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากมีความเคารพในกลไกทวิภาคีจริง เหตุการณ์อย่างเมื่อวานไม่ควรเกิด การวางทุ่นระเบิดไม่ควรจะมี การใช้โล่มนุษย์ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ทั้งหมดเป็นไปแล้ว สิ่งที่ไทยเรียกร้องและต้องการตอนนี้คือช่วยทำตามสิ่งที่พูดด้วย