ไทยยื่นหลักฐานเพิ่ม เขมรใช้ทุ่นระเบิด ต่อเลขาฯ UN เชิดชายหารือกุแตร์เรส 28 ส.ค.
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ตามเวลาในสหรัฐอเมริก นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้มีหนังสือถึงนายอันโตนิอู กุแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาในอาณาเขตของประเทศไทย
โดยนายเชิดชายมีกำหนดจะพบกับเลขาธิการสหประชาชาติ ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ในการดำเนินการดังกล่าว ประเทศไทยพยายามอย่างยิ่งเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงนี้ด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวา ข้อชี้แจงนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวา ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งให้โลกปราศจากทุ่นระเบิด และแสดงความห่วงกังวลอย่างสูงต่อการใช้อาวุธที่สร้างความเสียหายอย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นภัยคุกคามรุนแรงและสร้างความเสียหายถาวรต่อชีวิต เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาค
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยังคงยืนหยัดที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างสันติผ่านช่องทางทางการทูต ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน