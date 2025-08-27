ปากีฯอพยพประชาชนจำนวนมากทางต.อ. หลังอินเดียปล่อยน้ำสู่ที่ราบต่ำชายแดน
ปากีสถานอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไปยังพื้นที่ปลอดภัย หลังจากที่อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนและแม่น้ำที่เอ่อล้น เข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวชายแดน
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวัน หลังอินเดียได้แจ้งเตือนปากีสถาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมข้ามพรมแดน ซึ่งนับเป็นการติดต่อทางการทูตระหว่างกันครั้งแรก หลังเกิดเหตุปะทะครั้งใหญ่ระหว่างสองประเทศคู่แข่งที่ต่างก็ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในรอบหลายเดือน
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถาน (NDMA) ระบุว่า ได้ออกประกาศเตือนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ประจำแคว้นปัญจาบ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำซัตเลจ และความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม โดยมีการอพยพประชาชนจากหลายเขตในจังหวัดปัญจาบที่ตั้งอยู๋ทางตะวันออกของประเทศแถลงการณ์ของ NDMA ระบุว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้อพยพประชาชนกว่า 14,000 คน ออกจากเขตคาซูร์ ในจังหวัดปัญจาบ ขณะที่ประชาชนอีกกว่า 89,000 คน ได้ถูกอพยพจากเมืองมาฮาวัลนครไปยังพื้นที่ปลอดภัยใกล้ชายแดนอินเดีย
NDMA ระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่ยังเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ห่างจากแม่น้ำ ลำธาร และพื้นที่ลุ่มต่ำ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตามประกาศเตือนที่ออกผ่านสื่อ โทรศัพท์มือถือ และแอปแจ้งเตือนภัยพิบัติของ NDMA
การประกาศเตือนน้ำท่วมและการอพยพครั้งล่าสุดในปากีสถานเกิดขึ้นหลังฝนในฤดูมรสุมที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในทั้งสองประเทศ โดยในประเทศปากีสถาน น้ำท่วมที่เกิดจากฝนตามฤดูกาลได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 800 รายนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา