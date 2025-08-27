กต.เขมรอ้าง ไทยละเมิดหยุดยิง-รุกล้ำอธิปไตย บุกบ้านเรือนประชาชนในบันเตียเมียนเจย
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า ในช่วงเย็นวันที่ 26 สิงหาคม นาย ชุม ซอนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ได้แถลงประท้วงการละเมิดครั้งล่าสุดของกองกำลังทหารไทย ซึ่งได้ล้อมรั้วลวดหนามรอบบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรของประชาชนกัมพูชาใน หมู่บ้านจุ๊กเจ ตำบลโอเบยโชน อำเภอโอจเริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย
นายชุม ซอนรี กล่าวนระหว่างแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชา–ไทย ว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 14:20 น. ทหารไทยยังคงวางรั้วลวดหนามในหมู่บ้านจุ๊กเจ ตำบลโอเบยโชน อำเภอโอจเริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งถือเป็นการรุกล้ำครั้งใหม่โดยทหารไทย เข้ามาในดินแดนกัมพูชา เกินกว่าตำแหน่งที่เคยเข้ามาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา และสะท้อนถึงความพยายามโดยเจตนาของไทยที่จะยกระดับความตึงเครียดไปสู่พื้นที่พลเรือน พร้อมเตือนว่าการละเมิดเช่นนี้อาจทำลายความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิง และขัดแย้งกับข้อตกลงที่ได้บรรลุเมื่อ 28 กรกฎาคม ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงขัดต่อเจตนารมณ์ของ บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม สมัยวิสามัญ (จีบีซี) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (อาร์บีซี) ครั้งล่าสุด ระหว่างกองทัพภาคที่ 5 ของกัมพูชา และ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราดของไทย
นายชุม ซอนรี ย้ำว่า ในข้อตกลง 13 ข้อก่อนหน้านี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันอย่างชัดเจนที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ อันอาจนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้า ดินแดน หรือที่มั่นของอีกฝ่าย นับตั้งแต่เริ่มมีผลหยุดยิงเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ทั้งสองฝ่ายยังตกลงว่าจะงดเว้นจากการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน หรือฐานที่มั่นทางทหารใด ๆ นอกเหนือจากฝั่งของตน
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพต่อข้อตกลงทั้งหมดอย่างเต็มที่และโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติตาม มาตรา 5 ของบันทึกความเข้าใจปี 2000 (เอ็มโอยู 2543) ซึ่งห้ามไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน ยกเว้นเฉพาะการดำเนินงานปักหลักเขตแดนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบกของทั้งสองประเทศ