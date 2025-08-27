ปธน.ฟิลิปปินส์ปลด ผบ.ตร. ไม่ให้เหตุผล เผยเคยนำทีมจับดูแตร์เต
ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ ปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่เคยเป็นที่สนใจอย่างมากจากการนำทีมจับกุมนายโรดริโก ดูแตร์เต อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ตามหมายจับของ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ไอซีซี) และการจับกุม อพอลโล คาเรออน คีโบลอย นักเทศน์ทางโทรทัศน์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งอยู่ในบัญชีผู้ต้องการตัวมากที่สุดของสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐ (FBI) ในข้อหาค้ามนุษย์และค้าประเวณีเด็ก
ลูคัส เบอร์ซามิน เลขาธิการบริหารซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ไม่ได้ระบุเหตุผลของการปลดพล.ต.อ.นิโคลาส ทอร์เร ออกจากตำแหน่งผบ.ตร. ซึ่งคุมกำลังตำรวจกว่า 232,000 นาย โดยเขาเพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งนี้หลังได้รับการแต่งตั้งจากมาร์กอส จูเนียร์ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงปี 2027 ผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนคือพล.ต.อ. โฮเซ เมเลนซิโอ นาร์ตาเตซ จูเนียร์ ที่จะเข้ารับตำแหน่งทันทีในวันที่ 28 สิงหาคม
จดหมายที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันอังคาร เบอร์ซามินได้แจ้งทอร์เรว่าเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งผบ.ตร. โดยเป็นคำสั่งตรงจากประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งยังสั่งให้ทอร์เรทำการส่งมอบงาน เอกสาร และข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานให้ถูกต้อง
ทอร์เรยังไม่ออกมาแสดงความเห็นทันที หลังจากข่าวที่เขาถูกปลดเผยแพร่ออกไป
ทั้งนี้ มีรายงานว่าก่อนหน้าทอร์เรถูกปลด เขามีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาที่จะปลดข้าราชการตำรวจกว่าสิบคนออกจากตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงนาร์ตาเตซด้วย โดยคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้มีการคืนตำแหน่งให้แก่ตำรวจเหล่านั้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคม แต่คำดูเหมือนคำสั่งดังกล่าวจะยังไม่ถูกนำไปดำเนินการในทันที
จอนวิก เรมูลลา รัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์ กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า ทอร์เรไม่ได้กระทำการที่เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ และไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญาหรือทางปกครอง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตัดสินใจของประธานาธิบดีในการกำหนดทิศทางใหม่ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรมูลลายืนยันว่า มาร์กอสและทอร์เรมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ แต่ย้ำโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เราคือประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมาย มิใช่ด้วยบุคคล และสถาบันต่างๆ ต้องมีความสำคัญมากกว่าคนที่มาบริหารสถาบัน
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของการปลดทอร์เร รัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์กล่าวว่า มีเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ชัดเจน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทอร์เรจะได้รับตำแหน่งใหม่ในรัฐบาลอีกหรือไม่