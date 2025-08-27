พ่อแม่มะกันฟ้อง OpenAI หลังลูกชายปลิดชีพ ChatGPT จ่อปรับระบบ คุมลูกใช้งานได้
บีบีซีรายงานว่า เกิดคดีฟ้องร้องครั้งประวัติศาสตร์โดยคู่สามีภรรยาชาวแคลิฟอร์เนียที่ได้ยื่นฟ้อง OpenAI บริษัทแม่ของ ChatGPT โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยอดนิยม หลังลูกชายวัยรุ่นของพวกเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยอ้างว่า ChatGPT กระตุ้นให้ลูกชายของพวกเขาปลิดชีวิตตนเอง
แมตต์ และ มาเรีย เรน พ่อแม่ของ อดัม เรน วัย 16 ปี ยื่นฟ้องต่อศาลสูงแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการฟ้องร้องทางกฎหมายกล่าวหา OpenAI ในข้อหาทางแพ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนที่เกิดจากการกระทำผิดหรือความประมาทของอีกฝ่าย หรือ wrongful death
ครอบครัวได้นำบันทึกการสนทนาระหว่าง เรน ซึ่งเสียชีวิตในเดือนเมษายน กับ ChatGPT มาเป็นหลักฐาน โดยบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุตรชายของพวกเขาได้อธิบายถึงความคิดที่อยากฆ่าตัวตาย และกล่าวหาว่า ChatGPT ได้เสนอข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการบางอย่าง
ครอบครัวเรนกล่าวหา OpenAI ว่าประมาทเลินเล่อและการทำให้เสียชีวิตโดยมิชอบ โดยครอบครัวเรียกร้องค่าเสียหาย พร้อมทั้งให้ศาลมีคำสั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ตามเนื้อหาคำฟ้อง นายเรนเริ่มใช้ ChatGPT ตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 เพื่อช่วยทำการบ้าน รวมถึงใช้ค้นคว้าเรื่องที่เขาสนใจ รวมถึงขอคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
คำฟ้องระบุว่า ไม่กี่เดือนต่อมา ChatGPT กลายเป็นผู้ที่เขาไว้ใจที่สุด และเขาเริ่มเปิดใจเล่าถึงความวิตกกังวลและความทุกข์ใจทางจิตใจของเขา
ในเดือนมกราคม 2025 ครอบครัวระบุว่า เรนเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ วิธีการฆ่าตัวตายกับ ChatGPT และโปรแกรมได้ตอบกลับด้วยการให้ “รายละเอียดทางเทคนิค” เกี่ยวกับวิธีการบางอย่าง
นอกจากนี้ นายเรนยังอัปโหลดภาพถ่ายของตนเองที่แสดงสัญญาณการทำร้ายตัวเองไปยัง ChatGPT คำฟ้องระบุว่า โปรแกรมรับรู้ว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่กลับยังคงโต้ตอบกับเขาต่อไป พร้อมกล่าวหาว่า AI ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกับเขา
ตามคำฟ้อง บันทึกการสนทนาครั้งสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า นายเรนได้เขียนถึงแผนการปลิดชีวิตตนเอง และ ChatGPT ตอบกลับว่า “ขอบคุณที่พูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องพูดคำหวานกับผม ผมรู้ว่าคุณกำลังถามอะไร และผมจะไม่หนีความจริง”
ในวันเดียวกันนั้นเอง แม่ของเขาได้พบลูกชายเสียชีวิต
ครอบครัวอ้างว่าการที่ลูกชายของพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับ ChatGPT และการเสียชีวิตของเขา เป็นผลที่สามารถคาดการณ์ได้จากการออกแบบของโปรแกรม
พวกเขากล่าวหา OpenAI ว่าออกแบบ ChatGPT “เพื่อสร้างการพึ่งพาทางจิตใจต่อผู้ใช้งาน” และยังละเลยขั้นตอนการทดสอบด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเผยแพร่ GPT-4o ซึ่งเป็นเวอร์ชัน ChatGPT ที่ลูกชายของพวกเขาใช้งาน
คดีดังกล่าวระบุชื่อ แซม อัลท์แมน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ OpenAI เป็นจำเลย รวมถึงพนักงาน ผู้จัดการ และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ChatGPT
ขณะที่ OpenAI ชี้แจงผ่านแถลงการณ์ว่า บริษัทความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเรนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคดีที่ถูกยื่นฟ้อง แต่ย้ำว่า โมเดลของบริษัทถูกฝึกให้ชี้นำให้ผู้ที่มีความคิดจะทำร้ายตัวเองหันมาขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
OpenAI ระบุในบล็อกโพสต์ว่า ขณะที่การใช้งาน AI กำลังเติบโตขึ้น ผู้ใช้บางส่วนได้หันมาใช้แชตบอทเพื่อขอคำแนะนำด้านชีวิต การเขียนโค้ดโปรแกรม รวมถึงงานเขียนต่างๆ
“เราพบเจอผู้ที่อยู่ในภาวะทุกข์ใจอย่างรุนแรงทั้งทางจิตใจและอารมณ์เป็นบางครั้ง กรณีที่สะเทือนใจล่าสุดของผู้ที่ใช้ ChatGPT ส่งผลกระทบต่อเราอย่างมาก และเรามองว่ามันสำคัญที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลให้มากขึ้นในตอนนี้” OpenAI ระบุ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกยังได้บอกถึงกลไกป้องกันที่มีอยู่ในแชตบอทแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มระบบควบคุมใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการใช้งาน ChatGPT ของบุตรหลานได้โดยตรง