คาจิกิถล่มเวียดนาม ทำน้ำท่วมดินถล่ม ดับแล้ว 7
ฝนตกหนักได้ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิกิ
ในเวียดนาม มีรายงานน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง สื่อของรัฐรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 1 คน และบาดเจ็บ 34 คน
รายงานข่าวระบุว่า ตลอดคืนมีฝนตกลงมาเกือบ 20 เซนติเมตรในบางพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม และยังคงมีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำบางแห่งด้วย
