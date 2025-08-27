มีผลแล้ว! สหรัฐ รีดภาษีอินเดียโหด 50% หลังเจรจาการค้า 5 รอบล้มเหลว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าอินเดีย ที่อัตราสูงถึง 50% มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ออกคำสั่งผู้บริหารให้เก็บภาษีสินค้าอินเดียเพิ่มอีก 25% เพื่อตอบโต้ที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย โดยทบเพิ่มจากกำแพงภาษี 25% ที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศใช้กับสินค้าส่วนใหญ่ของอินเดียก่อนหน้านั้นมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดว่าเผชิญกำแพงภาษีสูงสุดของสหรัฐเทียบเท่ากับบราซิลและจีน ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้จะยิ่งทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น
อัตราภาษีใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกรายย่อยและการจ้างงานของอินเดีย ขณะที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย กล่าวว่า ผู้ส่งออกอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษี จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากทางการและจะมีการส่งเสริมการหาตลาดที่หลากหลาย เช่น จีน ละตินอเมริกาและในตะวันออกกลาง
ด้านสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐประกาศแจ้งผู้ส่งสินค้าว่าสินค้าอินเดียที่บรรทุกขึ้นเรือและอยู่ระหว่างการขนส่งมายังสหรัฐก่อนเวลาเที่ยงคืน ยังจะได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และสินค้าเหล่านี้ยังคงสามารถนำเข้ามาในสหรัฐได้ในอัตราภาษีต่ำกว่าก่อนเวลา 00.01 น.ของวันที่ 17 กันยายนตามเวลาสหรัฐ
นอกจากนี้สินค้าประเภท เหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์โดยสาร ทองแดงและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องเสียภาษีแยกไม่เกิน 50% ตามมาตรา 232 ของกฎหมายการค้าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นยังได้รับการยกเว้นเช่นกัน
อัตราภาษี 50% ที่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐที่เกิดขึ้นถึง 5 รอบประสบความล้มเหลวมาตลอด โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายต่างตำหนิการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางการเมืองและการส่งสัญญาณที่ผิดพลาด เป็นสาเหตุทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐ ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด กับอินเดียที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 5 ของโลกนั้นล้มเหลว
ทั้งนี้การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่ารวม 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 โดยสหรัฐเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า มีมูลค่า 45,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ