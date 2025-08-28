|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ภูเขาไฟเป็นใจ ให้ได้ฉากขอแต่งงานสุดโรแมนติก
คนอะไร้ช่างโชคดีเกิน เมื่อธรรมชาติจัดสรร ให้ได้ฉากบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต โดยไม่ต้องลงทุนสักแดง
เป็นโชคดีของ “จัสติน ลี” หนุ่มชาติไหนก็ไม่รู้ ในข่าวไม่ได้บอก มีแผนจะทำเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอ “มอร์แกน” แฟนสาวที่คบหากันมานานแต่งงาน
ฝ่ายชายคิดไว้ในหัวว่าจะเดินทางไปขอสาวแต่งงาน บนภูเขาไฟอะคาเตนังโก ในประเทศกัวเตมาลา ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ก็จัดการหลอกล่อแฟนสาวไปตามแผนเสร็จสรรพจนถึงที่หมาย แล้วโมเมนต์สำคัญก็มาถึง เมื่อจัสตินหยิบแหวนออกมา พร้อมลงนั่งคุกเข่าขอมอร์แกนแต่งงาน
จู่ๆ เกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นอย่างช่างเหมาะเจาะ เมื่อ “โวลกานฟูเอโก” ภูเขาไฟอีกลูก ที่ตั้งอยู่เบื้องหลังของทั้งคู่ ร้องคำรามขึ้น พ่นลาวาสีแดงและควันพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า
กลายเป็นฉากหลังซีนรักขอแต่งงานที่สุดแสนโรแมนติกซีนหนึ่ง ก่อนชายหนุ่มจะยิ่งหัวใจพองโตแทบจะระเบิดออกมา เมื่อแฟนสาวตกปากรับคำขอแต่งงาน
จัสตินกับมอร์แกน ที่ปล่อยคลิปฉากขอแต่งงานของพวกเขาลงโซเชียล จนกลายเป็นไวรัลบอกว่า นี่เป็นช่วงเวลาแสนพิเศษที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของทั้งคู่ตลอดไป
ดีนะที่ภูเขาไฟปะทุพอเป็นพิธี แต่ถ้าระเบิดเปรี้ยงปร้างแรงกว่านี้ขึ้นมา จะเผ่นทันมั้ย(ฮา)