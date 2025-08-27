เกาหลีใต้ ผ่านกม. แบนการใช้โทรศัพท์มือถือในรร.ทั่วปท. หวั่นกระทบผลการเรียนเด็ก
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า รัฐสภาเกาหลีใต้ได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนระหว่างเวลาเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศล่าสุดที่จำกัดการใช้โทรศัพท์ในหมู่เด็กและวัยรุ่น
ร่างกฎหมายดังกล่าว ที่ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงสนับสนุน 115 เสียง จาก 163 เสียง ในบ่ายวันนี้ และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าในเดือนมีนาคมปี 2026 เป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันในการหยุดการเสพติดสมาร์ทโฟน เนื่องจากมีการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยสมาชิกรัฐสภา ผู้ปกครองและครูในเกาหลีใต้ต่างแย้งว่าการใช้สมาร์ทโฟนส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของเด็กและทำให้พวกเขาเสียเวลาเรียนไป
ไม่เพียงแต่เด็กที่แทบจะวางโทรศัพท์ไม่ลง แต่ชาวเกาหลีใต้เกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีราว 51 ล้านคน ต่างพึ่งพาโทรศัพท์มือถือมาเกินไป จากผลการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี 2024 ซึ่งระบุอีกว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เป็น 43% ในประชากรกลุ่มอายุ 10-19 ปี และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี มีผู้แสดงความกังขา รวมถึงนักเรียน ที่ตั้งคำถามว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลอย่างไรและจะสามารถแก้ไขที่ต้นตอของการเสพติดสมาร์ทโฟนได้จริงหรือไม่
ทั้งนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ได้มีมาตรการห้ามใช้สมาร์ทโฟนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปแล้ว และเกาหลีใต้ไม่ใช่ประเทศแรกที่ดำเนินการเช่นนี้ โดยบางประเทศเช่น ฟินแลนด์ และ ฝรั่งเศสได้สั่งห้ามใช้โทรศัพท์ในบางส่วน โดยบังคับใช้เฉพาะโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กเท่านั้น ขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และจีน ได้จำกัดการใช้โทรศัพท์ในทุกโรงเรียน