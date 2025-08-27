กต.นำผู้แทนอียู ลงพื้นที่รพ.พนมดงรัก ดูความเสียหาย ย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรม-ความปลอดภัยปชช.
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และน.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรป (อียู) ลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลังจากการลงพื้นที่ของนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ได้นำคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศกรอบอนุสัญญาออตตาวา ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และต่อมาอีก 2 วัน อียูได้ประกาศการให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นจำนวนเงิน 700,000 ยูโร หรือประมาณ 26.5 ล้านบาท
การนำคณะลงพื้นที่วันนี้เป็นโอกาสให้คณะของอียูได้เห็นภาพความเสียหายจริงที่เกิดจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ต่อเป้าหมายพลเรือน โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชน เด็ก สตรี และสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลพนมดงรัก เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด จากการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม อาคาร โรงพยาบาลหลายส่วน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายและอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้คณะของอียูรับฟังบรรยายสรุปผลกระทบต่อพลเรือน และพบหารือกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น สำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรภาค 3 และศูนย์ทุ่นระเบิดฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งคณะของอียูจะใช้ข้อมูลที่ได้จากลงพื้นที่วันนี้ จัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม รวมทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของพื้นที่ต่อไป คณะอียูได้ให้ความสนใจ มีการพูดคุย สอบถามและซักถาม เจ้าหน้าที่ศูนย์ทุ่นระเบิดฯ อย่างละเอียดราว 3 ชั่วโมง
น.ส.ชยิกา กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนทางการทูตอียูที่ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในภารกิจเพื่อมนุษยธรรมครั้งนี้ เพราะในความขัดแย้งและการปะทะระหว่างประเทศใด ๆ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ควรได้รับผลกระทบ การปะทะควรจำกัดอยู่ที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น
น.ส.ชยิกา กล่าวด้วยว่า ในห้วงหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการเยียวยาให้ทหารและ ประชาชนผู้สูญเสียคนในครอบครัว บ้านเรือนและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว อย่างไรก็ดี พวกเราเดินทางมาที่นี่ เพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่า ยังมีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น
“เป็นที่น่าเศร้าว่า นอกจากการโจมตี ประชาชน พลเรือน สถานที่ของพลเรือน และโรงพยาบาล อย่างไม่เลือกเป้าหมายด้วยจรวดแล้ว ยังเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกด้วย” น.ส.ชยิกากล่าว
น.ส.ชยิกาย้ำว่า คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เคยหวังว่า ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจะหมดไปจากโลกในปี ค.ศ. 2025 แต่ในวันนี้ พวกเรากลับต้องมายืนอยู่ที่นี่เพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ทั้งทุ่นระเบิดเก่า และทุ่นระเบิดใหม่ที่ถูกฝังใหม่ได้ทำร้ายทหารไทย 5 นาย และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราจะไม่มีวันรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดเหล่านี้เลย หากทหารกล้าของไทยไม่เหยียบทุ่นระเบิดเหล่านั้น
“วันนี้ เราอาจจะมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเพียง 5 นาย แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากในอนาคตอันใกล้ ในวันที่ทหารถอนกำลัง และพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ชีวิตปกติของพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้น หากวันหนึ่ง เด็กสักคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด เพียงเพราะออกไปเก็บพืชผัก หรือเพียงเพราะออกไปวิ่งเล่นบนผืนแผ่นดินนี้” น.ส.ชยิกากล่าว
น.ส.ชยิกากล่าวด้วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวไปแล้วว่า ไม่สำคัญว่าจะมีประเทศใดร่วมปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับประเทศไทยหรือไม่ ไม่สำคัญว่าทุ่นระเบิดจะเก่าจากปี คศ. 1980 หรือจะเป็นของใหม่ ประเทศไทยจะไม่รอ และจะเดินหน้าในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม ที่เราจำเป็นต้องทำ เพื่อปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ของเรา
“ดังนั้น พวกเราจึงมาที่นี่ วันนี้ เพื่อมองไปข้างหน้าสู่กระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และดิฉันหวังว่า ข้อมูลที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่พวกเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้พื้นที่เหล่านี้ปลอดภัยและปราศจากทุ่นระเบิด เพื่อประโยชน์ของพลเรือนผู้บริสุทธิ์” น.ส.ชยิกา กล่าว
ขณะเดียวกัน ในช่วงบ่ายคณะผู้แทนได้รับฟังการบรรยายที่ห้องประชุมโรงพยาบาลพนมดงรัก พร้อมทั้งสำรวจบริเวณโรงพยาบาล และโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย ก่อนที่จะเดินทางไป สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียง พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังการบรรยายเรื่องการทำลายระเบิดที่ตกในพื้นที่