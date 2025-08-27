รองข้าหลวงใหญ่สิทธิฯยูเอ็นห่วงเฟคนิวส์ มาริษพบ แจงเหตุเขมรละเมิด
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนางนาดา อัลนาชีฟ รองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นครเจนีวา
นายมาริษแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน และการดำเนินการตามหลักการ และกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอย่างใกล้ชิดต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ใช้โอกาสการเยือนเจนีวาครั้งนี้ เพื่อชี้แจงพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพิ่มเติมจากที่เคยมีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงสองฉบับ ร้องเรียนการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ฯลฯ โดยกัมพูชา ซึ่งรวมถึงการลักลอบวางทุ่นระเบิดในเขตไทยซึ่งส่งผลให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสหลายราย และการใช้พลเรือน ผู้หญิงและเด็กเป็นแนวหน้าในการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าบริเวณชายแดน
นายมาริษยังได้แสดงความยึดมั่นของไทยต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา และเห็นพ้องกับรองข้าหลวงใหญ่ฯ ที่ได้แสดงความห่วงใย และตอกย้ำพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ ICCPR ที่กำหนดให้รัฐห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงคราม โดยทั้งสองฝ่าย แสดงความห่วงกังวลต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และการบิดเบือนที่อาจทำให้เกิดการเผชิญหน้ามากขึ้น