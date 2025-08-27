จีน ฟันโทษประหาร อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูง รับสินบน 1.44 พันล้าน สั่งริบรายได้เข้าคลังรัฐ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ไชน่า ซินหัว รายงานว่า เมื่อวานนี้ (26 สิงหาคม) ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตแบบรอลงอาญา 2 ปี หลิวซิงไท่ อดีตรองประธานคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลไห่หนาน ฐานรับสินบน
ศาลฯมีคำพิพากษาให้หลิวถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด และริบรายได้ที่ได้มาโดยมิชอบจากการรับสินบนเข้าคลังของรัฐ
ศาลฯพบว่าระหว่างปี 2003-2024 หลิวใช้ตำแหน่งหน้าที่ในมณฑลซานตงและมณฑลไห่หนานช่วยเหลือบุคคลและองค์กรในการดำเนินธุรกิจ การรับเหมาธุรกิจ และการจัดสรรเงินทุน โดยหลิวได้รับเงินและทรัพย์สินมีค่าเป็นการตอบแทน มูลค่ารวมกว่า 316 ล้านหยวน (ราว 1.44 พันล้านบาท)
อนึ่ง หลิวเข้าสู่การพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม โดยให้การรับสารภาพและแสดงความสำนึกผิดในถ้อยแถลงครั้งสุดท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลจีน สั่งประหาร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด รับสินบน 552 ล้านบาท
- ศาลจีน ฟันโทษประหาร อดีตปธ.ชิงหัว ยูนิกรุ๊ป ทุจริต-ยักยอก กว่า 2,000 ล้าน